Der eine Grund, weshalb du mit einem MSCI World ETF nicht zum Millionär wirst

Ohne jeden Zweifel: Wer vor ein paar Jahren in den MSCI World investierte, konnte bisher eine ordentliche Rendite mitnehmen. Der sehr großflächig gestreute Index profitierte vor allem von der Hausse seit dem Corona-Crash im März 2020. Während viele andere Corona-Profiteure in der Zwischenzeit einen Crash erleben, steht der MSCI World immer noch gut da.

Doch ich bin mir sicher, dass noch andere Zeiten kommen. Zeiten, in denen man mit dem MSCI World zwar auch weiterhin gute Renditen erzielen kann, aber eben nicht den „großen Durchbruch“ schafft. Wenn man sich nämlich zum Ziel genommen hat, mit Aktien Millionär zu werden, dann wird man es mit Investitionen in den MSCI World wohl nicht schaffen. Und dafür gibt es einen bestimmten Grund.

Der MSCI World macht niemanden zum Millionär

Wie bereits eingangs festgehalten, ist eine Investition in den weltweit gestreuten Index grundsätzlich keine schlechte Sache. Immerhin kann man als Privatanleger so mehr oder weniger entspannt an der globalen Wirtschaftsentwicklung teilhaben. Kein Wunder also, dass sich der MSCI World unter Investoren großer Beliebtheit erfreut.

Doch genau das ist auch der Grund, weshalb man mit einem MSCI World ETF nicht zum Millionär wird. Bisher konnte man zwar stets eine konstante Rendite mit dem Index erzielen, aber eben nur eine marktähnliche. Innerhalb der letzten 50 Jahre lag diese durchschnittlich bei 7,4 % pro Jahr.

Für die Altersvorsorge ist das eine sehr gute Rendite und definitiv besser als jedes Tagesgeldkonto. Doch der Traum von der Million auf dem Konto, der erfüllt sich mit dieser Rendite nicht allzu schnell. Aus einer Einmalanlage in Höhe von 10.000 Euro würden innerhalb von 30 Jahren „nur“ 85.139 Euro werden.

Mit Aktien zur ersten Million

Glücklicherweise gibt es eine Alternative zur Investition in den MSCI World. Man kann nämlich auf die breite Streuung des Index verzichten, da auch sehr viel Rohrkrepierer darin enthalten sind. Viel besser wäre es doch, kleine Unternehmen ausfindig zu machen, die mit ihren Ideen das Potenzial dazu haben, die Welt zu verändern.

Unternehmen, wie es Apple, Netflix oder Tesla zu ihren Anfängen waren. Solche Aktien bieten langfristig ein deutlich höheres Renditepotenzial. Wir sprechen hier von möglichen Renditen im zweistelligen Bereiche wie beispielsweise 25 % pro Jahr.

Bei einer langfristigen Rendite von durchschnittlich 17 % pro Jahr würden aus den 10.000 Euro in 30 Jahren glatt 1.110.647 Euro werden. Man wäre also Millionär - eine Leistung, die man mit dem MSCI World so nicht erreichen kann.

Natürlich weiß man vorab nicht, ob man auf die richtigen Pferde setzt. Allerdings wussten das die meisten sehr erfolgreichen Investoren unserer Geschichte nicht. Hier hilft nur eine saubere Unternehmensanalyse, Zukunftsfantasie und eine gesunde Portion Mut.

