Dermapharm: Neues Rekordhoch – Berenberg sieht weiteren Bewertungsaufschlag als gerechtfertigt

Die Dermapharm-Aktie macht da weiter, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört hat und verbucht kräftige Kursgewinne. Im heutigen Handel konnten die Papiere bei 66,70 Euro eine neue Bestmarke erreichen. Damit bauten die Anteile des auf patentfreie Markenarzneimittel spezialisierten Unternehmens ihren Kursgewinn im noch jungen Jahr auf 17 Prozent aus. Sie knüpften damit nahtlos an das mit plus 43 Prozent erfolgreiche Vorjahr an.

Berenberg sieht weiteren Aufschlag gerechtfertigt

Analystin Charlotte Friedrichs von Berenberg stockte in einer aktuellen Studie ihre Ergebnisschätzung für 2021 um 8 Prozent auf, nachdem die Bayern jüngst eine Ausweitung ihrer Kapazitäten zur Produktion des Covid-19 Impfstoffs bekannt gegeben hatten. Mit ihrem Kursziel von 72 Euro signalisiert die Expertin wieder weiteren Spielraum. Die aufgehübschte Bilanz und entsprechende Übernahmeoptionen rechtfertigten einen Bewertungsaufschlag. Die Kursziele der anderen Experten am Markt wurden inzwischen dagegen erreicht.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: bluebay / Shutterstock.com

