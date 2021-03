Nach dem Rekord zu Wochenbeginn nimmt der Dax Kurs auf 14.900 Punkte. Rückenwind kommt aus den USA. An der Wall Street hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Vorabend einen Höchststand erreicht. Dem marktbreiten S&P 500 blieb dies wegen wieder schwächelnder Technologiewerte knapp versagt. Stützend wirkten beachtliche Impffortschritte in der Corona-Krise. Wie US-Präsident Joe Biden sagte, sollen bis zum 19. April 90 Prozent der Erwachsenen in den USA impfberechtigt sein.

Die Schieflage des US-Hedgefonds Archegos Capital Management hat jedoch die Börsenaufsicht SEC auf den Plan gerufen. Die Behörde habe die Situation bereits seit vergangener Woche im Blick und stehe im Austausch mit Marktteilnehmern, erklärte ein Sprecher am Montag auf Nachfrage. Die Finanzkonzerne Credit Suisse und Nomura hatten vor möglichen hohen Verlusten gewarnt, was Bankaktien zu Wochenbeginn an der Börse unter Druck setzte. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge mussten wegen der Turbulenzen bei Archegos Aktien im Wert von über 20 Milliarden Dollar (17 Mrd Euro) verkauft werden. Eine Stellungnahme des Hedgefonds gab es zunächst nicht.

Suezkanal wieder frei

Nach tagelanger Blockade durch den quergestellten Riesenfrachter „Ever Given“ gibt es im Suezkanal wieder Schiffsbewegung. Bis zum Dienstagmorgen um 0600 MESZ sollen 113 Schiffe ihre Wartepositionen verlassen haben und den Kanal durchqueren, sagte Osama Rabie, Leiter der Kanalbehörde, am Montagabend nach Medienberichten in Kairo. Die ersten Schiffe hätten bereits am frühen Montagabend Kurs aufgenommen. Nach Rabies Worten werde nunmehr „rund um die Uhr“ daran gearbeitet, den Stau von fast 370 Schiffen, die auf beiden Seiten des Kanals wegen der Blockade auf Reede warteten, auszulösen.

Trotz des Endes der Blockade kann es nach Angaben von Reedereien noch mehrere Tage dauern, bis sich die gesamte Warteschlange aufgelöst haben wird. Rabie sagte, der Rückstau solle möglichst innerhalb von vier Tagen aufgelöst werden. Durch die Blockade habe die Kanalbehörde täglich bis zu 14 Millionen Dollar (rund 11,9 Mio Euro) an Einnahmen verloren.

Das Containerschiff „Ever Given“ wurde am Montagnachmittag wieder vollständig flottgemacht. Nach Angaben des Bergungsunternehmen Boskalis hatten Helfer dafür rund 30.000 Kubikmeter Sand weggebaggert. Die niederländische Firma hatte Ägypten bei der Freilegung des quergestellten Frachters unterstützt.

Westwing überzeugt

Hierzulande dürften die im Nebenwerteindex SDax gelisteten Aktien von Westwing deutlich anziehen. Der Online-Möbelhändler setzt sich für 2021 ehrgeizige Ziele. Diese liegen laut Mitteilung deutlich über den Erwartungen von Analysten. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Papiere fast neun Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag.

Nordex mit neuem Auftrag

Für die seit kurzem im Index der mittelgroßen Werte MDax gelisteten Anteilsscheine von Nordex ging es auf Tradegate um gut ein Prozent nach oben. Der Windkraftanlagenbauer erhielt einen Auftrag aus Spanien über gut 182 Megawatt.

Teamviewer mit nächstem Werbedeal

Der Softwareanbieter Teamviewer geht nach dem kostspieligen Sponsoring des englischen Fußballclubs Manchester United einen weiteren Werbevertrag mit dem Formel-1-Team von Mercedes ein. Zu dem über fünf Jahre laufenden Deal gehört auch das Sponsoring des Motorsportteams von Mercedes für die Elektro-Rennserie Formel E. Die Investitionen für die Verträge seien vollständig in der zuletzt gesenkten Prognose für den operativen Gewinn berücksichtigt, hieß es. Auf Tradegate lagen die Aktien knapp ein Prozent im Plus.

Autovermieter Sixt wagt für 2021 ersten groben Ausblick

Der Autovermieter Sixt gibt nach dem von der Corona-Krise stark beeinträchtigten Vorjahr eine erste grobe Prognose für 2021. Sixt rechne im laufenden Jahr mit einem Anstieg des operativen Konzernumsatzes und Vorsteuergewinns, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Pullach bei München bei der Vorlage der Bilanz mit. 2020 schmolz der Konzernumsatz um rund 39 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Vor Steuern machte das Unternehmen einen Verlust von 82 Millionen Euro nach einem Gewinn von 308 Millionen ein Jahr zuvor. Sixt legte bereits Anfang März vorläufige Zahlen vor.

Der Autovermieter sei weiter von den Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere der nach wie vor geltenden Reisebeschränkungen in vielen Ländern betroffen, hieß es. Eine verlässliche Abschätzung des Ausmaßes der Restriktionen sei derzeit aufgrund der hohen Unsicherheiten nicht möglich. Deshalb mache der Vorstand derzeit keine konkreten Aussagen zur Entwicklung für das laufende Jahr.

Immunmittel bescheren Dermapharm 2020 mehr Geschäft – Biontech treibt Hoffnung

Eine hohe Nachfrage nach Produkten zur Immunstärkung hat das Arzneiunternehmen Dermapharm im Corona-Jahr 2020 angetrieben. Auch dank der Übernahme von Allergopharma legten der Umsatz und der operative Gewinn im Tagesgeschäft im Vergleich zum Vorjahr um jeweils rund 13 Prozent zu, wie die im SDax gelistete Gesellschaft auf Basis vorläufiger Zahlen am Dienstag in Grünwald mitteilte. Für das laufende Jahr baut Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier auf die Herstellung des Corona-Impfstoffs für das Mainzer Unternehmen Biontech. Nach dem Produktionsstart in Brehna im Oktober soll die Herstellung im Mai auch in Reinbek bei Hamburg losgehen.

Im abgelaufenen Jahr steigerte Dermapharm den Umsatz um 13 Prozent auf 794 Millionen Euro. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte ebenso stark auf 201 Millionen Euro zu. Einschließlich Sondereffekten wuchs das Ebitda um neun Prozent auf 185 Millionen Euro. Die vollständige Bilanz und eine Prognose für 2021 will das Unternehmen am 13. April veröffentlichen.

