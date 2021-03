DEUTSCHE POST - Aktie auf Rekordjagd

Mein Kollege André Rain hat am 10. März im kurzfristigen Depot unseres redaktionellen Angebots PROmax eine Longposition im Hebelzertifikat mit der WKN: NG34ZX eröffnet. Bereits am 12. März verkaufte er einen Teil der Position mit einem Gewinn von 39,27 %. Die restliche Position hat er heute mit einem Plus von 65,56 % verkauft. Alle Infos zu diesem Paket finden Sie hier.