Deutsche Telekom: Gewinne in allen Bereichen und weiteres Wachstum in Sicht

T-Mobile US: Synergien steigen kräftig

Obwohl die Deutsche Telekom zuletzt auch auf ihrem Heimatmarkt wachsen konnte, ist der Auslandsanteil am Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr von 75,5 Prozent auf 77 Prozent angestiegen. Ein wichtiger Grund dafür ist die Tatsache, dass sich die Beteiligung beim Mobilfunkanbieter T-Mobile US weiterhin auszahlt. T-Mobile US konnte innerhalb von zwölf Monaten 6,7 Millionen neue Kunden gewinnen. Davon schlossen rund 3 Millionen Kunden Verträge im profitablen Telefonie-Segment ab. Dies sorgt nicht nur für ein Umsatzwachstum von 15,2 Prozent, sondern es ergeben sich auch immer größere Synergien aus der Sprint-Fusion. Im vergangenen Jahr beliefen sich diese auf 3,8 Mrd. USD und sollen im laufenden Jahr auf 5,0 bis 5,3 Mrd. USD ansteigen. Zusammen mit T-Mobile US stellte das Unternehmen auf der Mobilfunkmesse MWC in Barcelona ein neues globales IoT-Angebot vor: „T IoT“ vereint alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches, zukunftssicheres Geschäft im Internet der Dinge. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die sich für die 5G-Ära rüsten wollen. So nutzt etwa die Mercedes-Benz Group AG „T IoT“ zur Vernetzung seiner Flotte, die bis 2025 auf bis zu 20 Millionen Autos ansteigen soll.

Beschleunigung beim Glasfaserausbau

Um auch den Bedarf an Highspeed-Internet auf dem Heimatmarkt zu decken, will das Unternehmen den Ausbau der Glasfaserleitungen forcieren. Das Ziel, bis Ende 2024 in Deutschland etwa 10 Millionen Haushalte mit den superschnellen Internetleitungen versorgen zu können, wird das Unternehmen laut Konzernchef Tim Höttges „deutlich übertreffen“. Dafür soll das neue Joint Venture GlasfaserPlus sorgen, dass zusammen mit australischen Investoren gegründet wurde. Bis Ende 2028 sollen reine Glasfaser-Anschlüsse für 4 Millionen deutsche Haushalte auf dem Land verfügbar gemacht werden. Bisher könnten 3,4 Millionen Haushalte Highspeed-Internet bekommen, nutzen dieses Angebot allerdings noch nicht. Die Auslastung liegt bisher nur bei 20 Prozent. Daher vermietet das Unternehmen seine Leitungen jetzt an die United Internet-Tochterfirma 1&1 Versatel. Diese startet die Vermarktung von 1&1-Internetverträgen, bei denen das bundesweite Glasfaser-Netz der Telekom genutzt wird. Dafür bekommt die Telekom Mieteinnahmen. Insgesamt läuft es im Breitbandgeschäft gut. Die Deutsche Telekom gewann im vergangenen Jahr 360.000 neue Kunden und steigerte den Marktanteil damit deutlich.

Funkturmsparte: Verkauf oder Fusion?

Obwohl auch das Funkturmgeschäft im abgelaufenen Jahr beim Umsatz und beim bereinigten EBITDA zulegen konnte, will sich das Unternehmen von der Sparte trennen. Bereits im letzten Jahr vollzog das Unternehmen den Verkauf der niederländischen Funktürme. Neben einem Verkauf des Funkturmgeschäftes wäre auch eine Zusammenlegung möglich. Dies seien allerdings Spekulationen. Bloomberg hatte Ende Januar unter Berufung mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass eine Fusion des Funkturmgeschäftes mit den jeweiligen Sparten der Konkurrenten Vodafone (Vodafone Group) und Orange zur Debatte stünde. Egal, wie die Entscheidung am Ende ausfallen wird, es ist damit zu rechnen, dass diese dem Aktienkurs Auftrieb geben kann.

Erwartungen 2021 übertroffen – Erwartetes KGV für 2024 liegt bei 9

Am Donnerstag, dem 24. Februar, konnte das Unternehmen die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2021 übertreffen. Gleichzeitig versprüht das Unternehmen Optimismus. Der Vorstandsvorsitzende Tim Höttges versprach: „Wir lassen nicht nach.“ Er verwies darauf, dass die Gewinne in allen Bereichen wachsen. Der Konzern bliebe auf Erfolgskurs. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen beim Umsatz um 7,7 % auf 108,8 Mrd. Euro zulegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 Euro. Das Unternehmen legt die Latte für das laufende Jahr noch etwas höher. Der Free Cashflow soll von 8,8 Mrd. Euro auf 10 Mrd. Euro steigen, bis 2024 könnte dieser sogar 18 Mrd. Euro erreichen. Zum Vergleich: 2020 hatte dieser noch bei 6,3 Mrd. Euro gelegen. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Gewinn je Aktie in Höhe von 1,31 Euro erwartet. Dadurch ergibt sich ein KGV für das Jahr 2022 in Höhe von 12. Bis 2024 soll der bereinigte Gewinn je Aktie auf 1,75 Euro ansteigen. Das erwartete KGV für das Jahr 2024 fällt dadurch auf 9. Für das Geschäftsjahr 2021 planen Vorstand und Aufsichtsrat mit einer Dividende in Höhe von 0,64 Euro je Aktie. Die Dividendenrendite liegt damit bei über 4 %. Das macht die Aktie für Einkommensinvestoren weiterhin interessant.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Deutsche Telekom AG

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Deutsche Telekom AG stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 13,0998 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 13,0998 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Deutsche Telekom AG hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Risikobeschreibung

Stand: 25.02.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion