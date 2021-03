Devisenmärkte: Türkische Lira fällt dramatisch nach Rauswurf des Notenbankchefs – Google-Suchanfragen nach Bitcoin steigen um über 500 Prozent

Die türkische Lira ist zu Wochenbeginn dramatsich gegenüber dem US-Dollar gefallen. Am Montagmorgen wurde ein US-Dollar für 7,78 Lira gehandelt. Damit ist der Kurs im Vergleich zum Freitag um knapp acht Prozent abgerutscht. In der vergangenen Nacht war der Kurseinbruch zeitweise noch heftiger ausgefallen: bis auf 8,47 Lira mussten für einen Dollar gezahlt werden – was einem Wertverfall von über 16 Prozent entspricht. Damit lag die türkische Währung nur knapp unter dem Rekordtief, das im vergangenen November bei 8,57 Lira für einen Dollar erreicht worden war.

Der drastische Kurseinbruch zu Wochenbeginn zeigte sich auch im Handel mit dem Euro. Am Morgen wurden für einen Euro 9,25 Lira gezahlt, was einem Kurseinbruch von knapp acht Prozent entsprach. Hier wurde das Rekordtief ebenfalls im vergangenen November bei 10,20 Lira für einen Euro erreicht.

Erdogan feuert Chef der türkischen Zentralbank – schon wieder

Auslöser für die rasante Talfahrt ist ein Wechsel an der Spitze der türkischen Notenbank. In der Nacht zu Samstag hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Zentralbankchef Naci Agbal entlassen – er ist damit der dritte Amtsträger, der innerhalb von zwei Jahren gefeuert wurde. Die Entscheidung erfolgte nur wenige Tage nachdem die türkische Notenbank den Leitzins überraschend deutlich um 2,0 Prozentpunkte auf 19,0 Prozent angehoben hatte. Neuer Notenbankchef wird der staatliche Nachrichtenagentur Anadolu zufolge Sahap Kavcioglu, ehemaliger Abgeordneter von Erdogans Regierungspartei AKP.

An den Finanzmärkten kommt die Entscheidung nicht gut an

Agbal hatte in seiner kurzen Amtszeit versucht, mit den Zinserhöhungen die drastische Inflation in der Türkei unter Kontrolle zu bekommen. Erdogan hatte sich hingegen immer wieder für niedrige Zinsen ausgesprochen. Agbal war erst Anfang November als Zentralbankchef eingesetzt worden.

Unter den Analysten am Finanzmarkt kam diese Entscheidung alles andere als gut an. „Mit dem Entfernen von Naci Agbal hat die Türkei einen der letzten verbliebenen Anker institutioneller Kredibilität verloren“, schrieb beispielsweise die Societe Generale. Auch die Commerzbank sieht durch den erneuten Abgang eines Notenbankchefs Gefahren für die türkische Wirtschaft. „Die Absetzung des marktfreundlichen Leiters dürfte unserer Ansicht nach die Glaubwürdigkeit der Politik beeinträchtigen. In einem Szenario einer Umkehrung der Portfoliozuflüsse der letzten vier Monate von 10 Milliarden US-Dollar kann es zu einem starken Anstieg der Volatilität kommen, der wahrscheinlich wieder zu einer interventionistischen Politik führt.“

Türkische Bürger suchen nach Ausweg

Der erneut scharfe Fall der Lira macht auch den Einwohnern des Landes Sorgen und scheint zu einer verstärkten Suche nach Alternativen zu führen.

Laut Daten von Google Trends sind die von der Türkei ausgehenden Suchanfragen nach „Bitcoin“ in den Stunden nach dem Fall der lokalen Währung um über 500 Prozent gestiegen, wie das Branchenportal Cointelegraph berichtet.





Die türkische Lira hat schon seit Jahren mit einer massiven Abwertung zu kämpfen. In der zurückliegenden Dekade ist der Wert der Lira gegenüber dem US-Dollar um 80 Prozent gefallen. Gegenüber dem Euro ist es ein Wertverlust von 77 Prozent.

Im zurückliegenden Corona-Krisenjahr beträgt die Abwertung gegenüber dem Dollar 20 Prozent, gegenüber dem Euro 28 Prozent.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: MaxxiGo / Shutterstock.com

