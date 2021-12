DGAP-Adhoc: ASMALLWORLD AG erhöht die Umsatzprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr (deutsch)

ASMALLWORLD AG erhöht die Umsatzprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr

Zurich, 9.12.2021 - Trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds aufgrund von COVID-19-Massnahmen, erhöht die ASMALLWORLD AG ihre Guidance für das Gesamtjahr zum zweiten Mal in diesem Jahr. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr neu einen Umsatz von CHF 14,0-14,5 Mio.

Nachdem die ASMALLWORLD AG die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach einem starken ersten Halbjahr bereits einmal angehoben hatte, erhöht sie die Guidance nun ein zweites Mal. Das Unternehmen erwartet neu einen Umsatz von CHF 14,0-14,5 Mio., verglichen mit der vorherigen Prognose von CHF 13-14 Mio. Dieser prognostizierte Umsatz entspricht einem erwarteten Wachstum von 16-20% im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig wird ein Anstieg des EBITDA um 35-55% von CHF 1,49 Mio. auf CHF 2,0-2,3 Mio. erwartet.

Die ASMALLWORLD AG erreichte dieses starke Umsatzwachstum trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds aufgrund von COVID-19-Massmahmen, welche die Nachfrage für fast alle Services temporär gedämpft hatte. Trotzdem konnte das Unternehmen die Verkäufer in beiden Geschäftsbereichen, Subscriptions und Services, weiter ausbauen.

Das Wachstum im Segment Subscriptions ist in erster Linie auf den starken Verkauf der ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft zurückzuführen, der Premium-Mitgliedschaft des Unternehmens, welche Flugmeilen von Miles & More oder Etihad sowie andere Reisevorteile von Unternehmen wie Jumeirah, Sixt und Discovery umfasst.

Der Beriech Services wuchs vor allem aufgrund einer starken Nachfrage nach Business- und First-Class-Flugpaketen und Upgrade-Optionen von First Class & More. Die neu eingeführte Online-Hotelbuchungsmaschine ASMALLWORLD Collection trug ebenfalls zum Wachstum der Serviceumsätze bei.

"Trotz einer reduzierten Nachfrage nach unseren Produkten, welche auf den Effekt der globalen Pandemie zurückzuführen ist, bin ich mit der Leistung unserer Geschäftsbereiche sehr zufrieden. Das Unternehmen erkämpfte sich in diesem schwierigen Marktumfeld verglichen mit den Vorjahr ein starkes Wachstum, was mich sehr zuversichtlich stimmt, dass wir unser Wachstum noch weiter beschleunigen können, sobald sich das Marktumfeld wieder verbessert", kommentiert Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD.

Die ASMALLWORLD Gruppe

ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community.

Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen.

ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren.

Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem:

ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen

ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet

ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt.

First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.

The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Kontakt:

ASMALLWORLD AG Jan V. Luescher, CEO Seidengasse 20 CH-8001 Zurich info@asmallworldag.com

