DGAP-Adhoc: Fair Value REIT-AG: Neue Prognose 2020 (deutsch)

Fair Value REIT-AG: Neue Prognose 2020

Gräfelfing, 18. August 2020 - Der Vorstand der Fair Value REIT-AG ( WKN A0MW97 ) veröffentlicht eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020.

Für das Geschäftsjahr 2020 plant die Fair Value REIT AG Mieterträge zwischen EUR 19,0 und 20,0 Millionen (2019: EUR 21,9 Mio.), die FFO vor Minderheiten* werden zwischen EUR 9,0 und 10,0 Millionen (2019: EUR 10,3 Mio.) erwartet.

Die Prognose steht unter der Annahme, dass es in Deutschland zu keinem weiteren Lockdown kommt, und berücksichtigt eventuelle An- oder Verkäufe der Fair Value REIT-AG im zweiten Halbjahr 2020 nicht.

Der Bericht zum ersten Halbjahr 2020 wird wie geplant am 19. August 2020 veröffentlicht und auf der Homepage der Gesellschaft abrufbar sein.

* Funds from Operations vor Minderheiten (FFO) wie im Geschäftsbericht 2019 definiert:

https://www.fvreit.de/finanzberichte/geschaeftsberichte/geschaeftsbericht-2019.html

Fair Value REIT-AG Der Vorstand

Kontakt: Fair Value REIT-AG Tim Brückner Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Tel.: 089-9292815-10 Fax: 089-9292815-15 E-Mail: brueckner@fvreit.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 9292 815-10 Fax: +49 (0)89 9292 815-15 E-Mail: info@fvreit.de Internet: www.fvreit.de

ISIN: DE000A0MW975

WKN: A0MW97 Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1120041

