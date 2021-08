DGAP-Adhoc: freenet AG erhöht EBITDA- und Free Cashflow-Prognose für das Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

freenet AG erhöht EBITDA- und Free Cashflow-Prognose für das Geschäftsjahr 2021

freenet AG erhöht EBITDA- und Free Cashflow-Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Büdelsdorf, 11. August 2021 - Die freenet AG [ ISIN DE000A0Z2ZZ5 ] hat ihre profitable Entwicklung auch im zweiten Quartal fortgesetzt und heute die Prognose für EBITDA und Free Cashflow für das laufende Jahr 2021 erhöht. Das EBITDA wird nun in einer Bandbreite zwischen 430 und 445 Millionen Euro erwartet (vormals: 415 bis 435 Millionen Euro). Damit einhergehend wird ein Free Cashflow zwischen 215 und 230 Millionen Euro prognostiziert (vormals: 200 bis 220 Millionen Euro). Gegenüber dem Mittelpunkt der bisherigen Guidance entspricht dies einer Erhöhung um jeweils 12,5 Millionen Euro (EBITDA: ca. +3,0%; Free Cashflow: ca. +6,0%).

Für alle anderen finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren bleibt die Prognose für das Gesamtjahr unverändert.

Am 12. August 2021 wird die freenet Group mit dem Halbjahresbericht 2021 und in einer Telefonkonferenz ausführlich zum Verlauf des ersten Halbjahres 2021 sowie zum erwarteten Geschäftsverlauf im restlichen Jahr informieren.

Büdelsdorf, 11. August 2021 freenet AG Der Vorstand

°