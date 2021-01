HBM Healthcare Investments zeigt sich resistent: Innerer Wert je Aktie (NAV) stieg im Kalenderjahr 2020 um 36.7 Prozent, Aktienkurs legte um 40.5 Prozent zu

HBM Healthcare Investments schloss das volatile und von den Unsicherheiten um die Covid-19-Pandemie geprägte Kalenderjahr 2020 mit einem herausragenden Ergebnis ab. Der Innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 36.7 Prozent auf CHF 293.21 per 31. Dezember 2020. Der Aktienkurs erhöhte sich um 40.5 Prozent und schloss bei CHF 305.00 mit einer geringen Prämie zum NAV.

Der Gesundheitssektor zeigte sich erfreulich robust, insbesondere auch im Segment der forschungsorientierten, klein- und mittelgross-kapitalisierten Unternehmen. HBM Healthcare Investments profitierte dabei von den Wertsteigerungen aus einer rekordhohen Anzahl von zehn Börsengängen und sechs Firmenübernahmen aus dem Portfolio.

Erwarteter Nettogewinn von rund CHF 645 Millionen für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahrs 2020/2021

Für die 9 Monate des per 31. März endenden Geschäftsjahrs 2020/2021 stieg der Innere Wert je Aktie um 44.5 Prozent an und der Aktienkurs legte um 64.6 Prozent zu. Auf Grundlage des ausgewiesenen NAV per 31. Dezember 2020 erwartet HBM Healthcare Investments für diesen Zeitraum einen Nettogewinn von rund CHF 645 Millionen. In der gleichen Periode des Vorjahrs resultierte ein Nettogewinn von CHF 265.7 Millionen.

Bei den vorliegenden Zahlen handelt es sich um das vorläufige Ergebnis auf Grundlage des derzeitigen Stands der Abschlussarbeiten. Die definitiven Zahlen werden mit dem Quartalsbericht Dezember 2020 am 22. Januar 2021 veröffentlicht.

