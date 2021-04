DGAP-Adhoc: Implenia veräussert die Bereiche Wartung von Fähranlegern sowie Felssicherung in Norwegen (deutsch)

Implenia veräussert die Bereiche Wartung von Fähranlegern sowie Felssicherung in Norwegen

Dietlikon, 9. April 2021 - Eine Tochtergesellschaft von Presis Infra akquiriert das Geschäft mit der Wartung von 118 Fähranlegern sowie mit der Felssicherung von Implenia. Dabei übernimmt das Unternehmen 19 Mitarbeitende sowie alle für den Betrieb notwendigen Anlagen und Geräte. Presis Infra AS ist ein führender Anbieter im Bereich Betrieb und Unterhalt von Strassen in Norwegen.

Die beiden Geschäftsbereiche Wartung von Fähranlagen sowie Felssicherung werden vom neu gegründeten Unternehmen Stetind Entreprenør AS übernommen, einer Tochtergesellschaft von Presis Infra, die ab dem 9. April 2021 die operative Verantwortung für diese Aktivitäten haben wird.

Implenia veräussert diese Aktivitäten im Norden von Norwegen an eine neue Eigentümerschaft, um sich entsprechend der Strategie weiter auf das definierte künftige Kernportfolio zu fokussieren.

