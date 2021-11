LS telcom AG: LS telcom AG verfehlt die Ziele im Einzelabschluss des Geschäftsjahrs 2020/2021, bleibt aber in Bezug auf die Erreichung der revidierten Konzernziele zuversichtlich

15.11.2021 / 19:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lichtenau, 15.11.2021 - Im Rahmen der Prüfung des Abschlusses der LS telcom AG hat sich konkretisiert, dass die in Bezug auf den Einzelabschluss der Muttergesellschaft LS telcom AG ausgegebenen Ziele für das Geschäftsjahr 2020/2021 nach HGB nicht erreicht werden. Ursächlich hierfür sind Wertberichtigungen auf den Beteiligungsbuchwert einer Einzelgesellschaft, hohe Fremdleistungsaufwendungen für die Entwicklung neuer Produkte sowie ein durch Verzögerungen in Großprojekten stark erhöhter Bestand an unfertigen Leistungen, bei denen nach HGB im Gegensatz zum Konzernabschluss nach IFRS vor Projektabschluss kein Gewinnanteil ausgewiesen werden kann.

In der Summe ergeben sich gemäß vorläufiger Zahlen im Einzelabschluss der Muttergesellschaft ein Umsatz von EUR 20,5 Mio. bei einer Gesamtleistung von EUR 23,5 Mio., ein Betriebsergebnis (EBIT) von EUR -2,81 Mio. und ein Jahresergebnis von EUR -3,82 Mio.

Der Vorstand der LS telcom AG geht jedoch weiterhin davon aus, auf Konzernebene die in der Ad-hoc-Mitteilung vom 20.7.2021 korrigierten Ziele für das Konzernergebnis von TEUR 400 - 1.000 und für den Umsatz von EUR 31 - 33 Mio. erreicht zu haben.

Die unvorhergesehenen Passivposten im Abschluss der LS telcom AG nach HGB sind nicht liquiditätswirksam und reflektieren nicht die aktuell durchaus gute Geschäftslage im Konzern. Ein stark erhöhter Bestand an unfertigen Leistungen ist Ausdruck des trotz der Pandemie spürbar angezogenen operativen Geschäfts. Im IFRS Konzernabschluss kann die insoweit erzielte Wertschöpfung nach Fertigstellungsgrad (PoC-Percentage of Completion) aktiviert werden. Der erhöhte Aufwand für Fremdleistungen wird sich zeitnah in entsprechenden zusätzlichen Umsatzerlösen niederschlagen.

Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/2021 wird der LS telcom Konzern voraussichtlich am 30.11.2021 veröffentlichen.

Kontakt: Katrin Bleich Investor Relations IR@LStelcom.com Fon: +49 7227 9535-600 Fax: +49 7227 9535-605

Sprache: Deutsch Unternehmen: LS telcom AG Im Gewerbegebiet 31-33 77839 Lichtenau Deutschland Telefon: +49 (0)7227 / 9535 - 600 Fax: +49 (0)7227 / 9535 - 605 E-Mail: IR@LStelcom.com Internet: www.LStelcom.com

ISIN: DE0005754402

WKN: 575440 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1249210

