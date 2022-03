DGAP-Adhoc: Semperit AG Holding: Ausblick für Jahresergebnis 2022 aufgrund der geopolitischen Lage wesentlich unter den Markterwartungen (deutsch)

Semperit AG Holding: Ausblick für Jahresergebnis 2022 aufgrund der geopolitischen Lage wesentlich unter den Markterwartungen

Wien, Österreich, 9. März 2022 - Aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts und der damit im Zusammenhang stehenden Sanktionsmaßnahmen und Unwägbarkeiten erwartet die Semperit-Gruppe Materialengpässe sowie deutliche Preissteigerungen bei Rohstoffen, Vorprodukten, Energie und Transportleistungen. Darüber hinaus werden die geopolitischen und marktbezogenen Entwicklungen möglicherweise zu Friktionen in der Produktion an den europäischen Standorten und in weiterer Folge zu Lieferverzögerungen und -einschränkungen führen.

Vor diesem Hintergrund wird das Jahresergebnis 2022 der Semperit-Gruppe voraussichtlich wesentlich unter den durchschnittlichen Markterwartungen (derzeit bei einem EBITDA von 100-120 Mio. EUR) liegen. Die genauen finanziellen Auswirkungen auf das erwartete Jahresergebnis der Semperit-Gruppe sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar.

