DGAP-Adhoc: SIG Combibloc Group AG: SIG erzielt im dritten Quartal solides Umsatzwachstum (deutsch)

SIG Combibloc Group AG: SIG erzielt im dritten Quartal solides Umsatzwachstum

^ EQS Group-Ad-hoc: SIG Combibloc Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen SIG Combibloc Group AG: SIG erzielt im dritten Quartal solides Umsatzwachstum

26.10.2021 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MEDIENMITTEILUNG

26. Oktober 2021 SIG Combibloc Group AG ("SIG")

SIG erzielt im dritten Quartal solides Umsatzwachstum

Ergebnisse 3. Quartal und 9 Monate 2021

* Kernumsatz im dritten Quartal währungsbereinigt um 14,7% gesteigert, auf vergleichbarer Basis um 4,2%; Geschäft im Nahen Osten und Afrika (MEA) ab Ende Februar 2021 voll konsolidiert

* Kernumsatz in den ersten neun Monaten währungsbereinigt um 15,1% gesteigert, auf vergleichbarer Basis um 7,1%; starke Leistung in den Regionen Americas und Asien-Pazifik

* Bereinigte EBITDA-Marge im dritten Quartal 27,1% (Q3 2020: 30,2%); Rückgang aufgrund höherer Rohmaterialkosten und Investitionen in Wachstum

* Bereinigte EBITDA-Marge für die ersten neun Monate auf 27,2% gestiegen (9M 2020: 26,8%)

* Starke Cash-Generierung

* Erwartung für Gesamtjahr bestätigt: währungsbereinigtes Kernumsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 4-6% und bereinigte EBITDA-Marge von 27-28%

Umsatzentwicklung: 3. Quartal 2021

Drei Monate bis Drei Monate bis Änderung Gleiche 30. Sept. 2021 30. Sept. 2020 Basis1 (In EUR Ausgewiesen Währungsberei- Währungs- Millionen nigt berei- oder %) nigt Kernumsatz 506,7 438,6 15,5% 14- 4,2% ,7- % Gesamtumsatz 506,7 441,9 14,7% 13- 3,5% ,8- % 1Einschliesslich MEA

Kennzahlen: 3. Quartal 2021

Drei Drei Monate Monate bis 30. Sept. bis 30. Sept. 2021 2020 (In EUR Millionen oder %) Bereinigtes EBITDA 137,1 133,6 Bereinigte EBITDA-Marge 27,1% 30,2% EBITDA 130,2 137,1 Bereinigtes Nettoergebnis 60,6 77,4 Nettoergebnis 36,4 46,2 Freier Cashflow 116,7 96,4 Umsatzentwicklung: Neun Monate 2021

Neun Monate bis Neun Monate bis Änderung Gleiche 30. Sept. 2021 30. Sept. 2020 Basis1 (In EUR Ausgewiesen Währungsberei- Währungs- Millionen nigt berei- oder %) nigt Kernumsatz 1'457,6 1'288,3 13,1% 15- 7,1% ,1- % Gesamtumsatz 1'472,5 1'301,9 13,1% 15- 7,2% ,0- % 1 Einschliesslich MEA

Kennzahlen: Neun Monate 2021

Neun Monate Neun Monate bis 30. Sept. bis 30. Sept. 2021 2020 (In EUR Millionen oder %) Bereinigtes EBITDA 401,2 349,3 Bereinigte EBITDA-Marge 27,2% 26,8% EBITDA 413,7 351,0 Bereinigtes Nettoergebnis 170,2 157,0 Nettoergebnis 128,4 56,2 Freier Cashflow 141,7 124,5 Geschäft im Nahen Osten und Afrika vollständig konsolidiert

Seit Ende Februar 2021 werden die Umsätze der ehemaligen Joint Ventures im Nahen Osten und Afrika voll konsolidiert und im Segment MEA dargestellt. Das Segment EMEA bezieht sich auf die Berichtsstruktur, die bis vor der vollständigen Übernahme des MEA-Geschäfts galt.

Die Übernahme der ehemaligen Joint Ventures im Nahen Osten führte in den ersten neun Monaten von 2021 zu einem zusätzlichen Umsatz von EUR 103 Millionen. Dies berücksichtigt die Verkäufe an externe Kunden im Nahen Osten und in Afrika abzüglich der Eliminierung der konzerninternen Verkäufe in den Nahen Osten, die vor der Akquisition als externe Verkäufe behandelt wurden.

Umsatz nach Regionen: 3. Quartal 2021

Drei Monate bis Drei Monate bis Ände- 30. Sept. 2021 30. Sept. 2020 rung (In EUR Millionen oder %) Ausgewiesen Währungsberei- nigt EMEA1 (Europa, Naher - 194,4 Osten und Afrika) Europa1 178,5 MEA1 60,5 APAC (Asien-Pazifik) 173,3 160,3 8,1% 6,- 3% Americas (Nordund 94,2 78,8 19,6- 18- Südamerika) % ,6- % Konzernfunktionen 0,2 5,1 Kernumsatz (Geschäft mit 506,7 438,6 15,5- 14- externen Kunden) % ,7- % Umsatz aus Verkauf von - 3,3 Faltschachtelkarton Gesamtumsatz 506,7 441,9 14,7- 13- % ,8- % 1 In 2020 für EMEA, in 2021 für Europa und MEA Umsatz nach Regionen: Neun Monate 2021

Neun Monate Neun Monate Än- bis 30. Sept. bis 30. Sept. de- 2021 2020 run- g (In EUR Millionen oder %) Ausge-wiesen Währungs-berei- nigt EMEA1 (Europa, Naher Osten und 119,3 581,0 Afrika) Europa1 416,2 MEA1 161,1 APAC (Asien-Pazifik) 489,1 465,7 5,0- 6,- % 4% Americas (Nordund Südamerika) 268,4 230,1 16,- 24- 6% ,8- % Konzernfunktionen 3,5 11,5 Kernumsatz (Geschäft mit 1'457,6 1'288,3 13,- 15- externen Kunden) 1% ,1- % Umsatz aus Verkauf von 14,9 13,6 Faltschachtelkarton Gesamtumsatz 1'472,5 1'301,9 13,- 15- 1% ,0- % 1 In 2021 zwei Monate für EMEA und sieben Monate für Europa und MEA In Europa lag der Umsatz im dritten Quartal 2021 währungsbereinigt auf vergleichbarer Basis 3% höher als im dritten Quartal 2020. Während eine allmähliche Rückkehr zur Arbeit im Büro stattfindet, profitierte das Geschäft mit Flüssigmilchprodukten im dritten Quartal weiterhin vom relativ hohen Konsum zu Hause. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Umsatz in Europa um 1,7%.

In der Region MEA lag der Umsatz von März bis September 2021 auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt um 7,1% niedriger als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist vor allem auf das dritte Quartal 2020 zurückzuführen, als verschiedene Grossaufträge verzeichnet werden konnten. Darüber hinaus führte COVID-19 zu einem geringeren Konsum ausser Haus, was den Markt für nicht-kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke beeinträchtigte, und die Dürre in Südafrika hatte vorübergehend einen negativen Einfluss auf das Geschäft mit flüssigen Milchprodukten.

In der Region APAC erzielte SIG weiterhin eine robuste Leistung, obwohl insbesondere in Südostasien COVID-19 den Konsum unterwegs und Impulskäufe weiterhin beeinträchtigte. Die Nachfrage nach weisser Milch in China bleibt aufgrund ihres anerkannten Beitrags zu einer gesunden Ernährung stark. Die Umsatzentwicklung ausserhalb Chinas wurde durch die Einführung neuer Abfüllanlagen in Südkorea und Taiwan begünstigt. Darüber hinaus haben einige Kunden angesichts der aktuellen Lieferketten- und Logistikprobleme Sicherheitsbestände angelegt.

In der Region Americas erzielte SIG im dritten Quartal erneut ein ausserordentlich hohes Wachstum, das den Beitrag der in Brasilien im Laufe des Jahres 2020 platzierten Abfüllanlagen widerspiegelt. Sowohl in Brasilien als auch in Mexiko wurde die Nachfrage weiterhin durch den Konsum zu Hause angetrieben. Die Entwicklung verlangsamt sich aber nun, da wieder vermehrt im Büro gearbeitet wird. Der Umsatz in den USA profitierte von der Wiedereröffnung von Restaurants und einer Lageraufstockung von in SIG-Kartons verpackten Foodservice-Produkten.

EBITDA und bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA erhöhte sich im dritten Quartal 2021 auf EUR 137,1 Millionen. Die bereinigte EBITDA-Marge fiel im Vergleich zum dritten Quartal 2020 mit 27,1% niedriger aus (Q3 2020: 30,2 %), was zum Teil auf höhere Kosten für Rohmaterial, Fracht und Energie zurückzuführen ist. Die Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten erhöhten sich ebenfalls wegen der Wiederaufnahme von Wachstumsinvestitionen, grösseren F&E-Projekte und dem Auslaufen von COVID-bezogenen Kosteneinsparungen. In den ersten neun Monaten des Jahres erhöhte sich das bereinigte EBITDA von EUR 349,3 Millionen auf EUR 401,2 Millionen und die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich auf 27,2% (9M 2020: 26,8 %).

Das ausgewiesene EBITDA stieg in den ersten neun Monaten von EUR 351,0 Millionen im Vorjahr auf EUR 413,7 Millionen.

Nettoergebnis und bereinigtes Nettoergebnis

Das bereinigte Nettoergebnis lag im dritten Quartal 2021 bei EUR 60,6 Millionen, verglichen mit EUR 77,4 Millionen im dritten Quartal 2020. Der Anstieg des bereinigten EBITDA wurde durch zusätzliche Abschreibungen infolge der MEA-Akquisition sowie durch den Wegfall von Wechselkursgewinnen mehr als ausgeglichen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 betrug das bereinigte Nettoergebnis EUR 170,2 Millionen (9M 2020: EUR 157,0 Millionen).

Das ausgewiesene Nettoergebnis in den ersten neun Monaten 2021 betrug EUR 128,4 Millionen, verglichen mit EUR 56,2 Millionen in den ersten neun Monaten 2020. Der Anstieg ist auf den höheren Umsatzbeitrag und die MEA-Akquisition, die Auswirkungen der nicht liquiditätswirksamen buchhalterischen Behandlung von Akquisitionen, das Ausbleiben von im Jahr 2020 angefallenen Währungsverlusten und einen positiven Beitrag aus der Neubewertung von Rohstoffderivaten zurückzuführen. Diese wurden teilweise durch Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit dem Verkauf des Werks in Neuseeland und der Schliessung eines Werks in Australien ausgeglichen.

Freier Cashflow

(In EUR Millionen) Neun Monate bis Neun Monate bis 30. Sept. 2021 30. Sept. 2020 Mittelzufluss aus operativer 333,0 262,2 Tätigkeit Dividenden aus Joint Ventures - 12,2 Erwerb von Sachanlagen und (171,8) (139,6) immateriellen Vermögenswerten Zahlung von (19,5) (10,3) Leasingverbindlichkeiten Freier Cashflow 141,7 124,5

Der starke Mittelzufluss im dritten Quartal 2021 führte zu einem freien Cashflow für die ersten neun Monate in Höhe von EUR 141,7 Millionen bei (9M

2020: EUR 124,5 Millionen). Der Anstieg wurde trotz höherer Investitionsausgaben, welche die starke Nachfrage nach Abfüllanlagen wiederspiegeln, erzielt.

Nettoverschuldung

(In EUR Millionen) Per Per Per 30. Sept. 31. Dez. 30. Sept. 2021 2020 2020 Bruttoschulden 1'781,5 1'697,0 1'624,4 Flüssige Mittel1 228,5 355,1 249,2 Nettoschulden 1'553,0 1'341,9 1'375,2 Nettoverschuldungsquote (letzte 12 Monate)2 2,7x 2,7x 2,7x 1 Inklusive flüssiger Mittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit 2 Nettoschulden im Verhältnis zum bereinigten EBITDA über die letzten zwölf Monate. Dieses beinhaltet das bereinigte EBITDA der Joint Ventures und von SIG, abzüglich der Dividende, welche SIG in dieser Periode von den Joint Ventures erhalten hat.

Per Ende September 2021 blieb der Nettoverschuldungsgrad, nach Finanzierung der Akquisition des Joint Ventures im Nahen Osten (mit einer Barkomponente von EUR 167,0 Millionen) im Februar 2021, im Vergleich zum Jahresende und zu Ende September 2020 unverändert. Eine Kreditfazilität in Höhe von EUR 50 Millionen, die zur Rückzahlung von Schulden des Joint Ventures genutzt wurde, wurde im September 2021 mit Barmitteln zurückgezahlt.

Heraufstufung durch Moody's

Im September stufte Moody's das Unternehmens- und Kreditrating für SIG von Ba2 auf Ba1 herauf. Die Heraufstufung basierte auf der soliden Marktposition des Unternehmens und den starken und konsistenten finanziellen Ergebnissen.

Seit März 2020 verfügt das Unternehmen über ein BBB-Investment-Grade-Rating von S&P.

Ausblick

Die COVID-19-Effekte haben zu grösseren Schwankungen der Wachstumsraten zwischen den Quartalen geführt als üblich, und es wird erwartet, dass die Wachstumsrate im vierten Quartal relativ schwach sein wird. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem währungsbereinigten Kernumsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 4-6%. Die robuste Umsatzentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres bedeutet, dass ein Wachstum in der oberen Hälfte der Spanne von 4-6% weiterhin möglich ist.

Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich zwischen 27 und 28% liegen.

Kontakt für Investoren:

Jennifer Gough +41 52 543 1229 Director Investor Relations SIG Combibloc Group AG Neuhausen am Rheinfall, Schweiz jennifer.gough@sig.biz

Kontakt für Medien:

Lemongrass Communications Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238 andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG

SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unseres Geschäfts, und wir verfolgen den "Way Beyond Good", um ein netto-positives Lebensmittelverpackungssystem zu schaffen.

SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5'900 Mitarbeiter ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 70 Ländern einzugehen. 2020 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere Informationen finden Sie unter www.sig.biz.

Disisclaimer & cautionary statement The information contained in this media release and in any link to our website indicated herein is not for use within any country or jurisdiction or by any persons where such use would constitute a violation of law. If this applies to you, you are not authorised to access or use any such information.

This media release contains "forward-looking statements" that are based on our current expectations, assumptions, estimates and projections about us and our industry. Forward-looking statements include, without limitation, any statement that may predict, forecast, indicate or imply future results, performance or achievements, and may contain the words "may", "will", "should", "continue", "believe", "anticipate", "expect", "estimate", "intend", "project", "plan", "will likely continue", "will likely result", or words or phrases with similar meaning. Undue reliance should not be placed on such statements because, by their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties, including, without limitation, economic, competitive, governmental and technological factors outside of the control of SIG Combibloc Group AG ("SIG", the "Company" or the "Group"), that may cause SIG's business, strategy or actual results to differ materially from the forward-looking statements (or from past results). For any factors that could cause actual results to differ materially from the forward-looking statements contained in this media release, please see our offering circular for the issue of notes in June 2020. SIG undertakes no obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. It should further be noted that past performance is not a guide to future performance. Please also note that quarterly results are not necessarily indicative of the full-year results. Persons requiring advice should consult an independent adviser

The declaration and payment by the Company of any future dividends and the amounts of any such dividends will depend upon SIG's ability to maintain its credit rating, its investments, results, financial condition, future prospects, profits being available for distribution, consideration of certain covenants under the terms of outstanding indebtedness and any other factors deemed by the Directors to be relevant at the time, subject always to the requirements of applicable laws.

Some financial information in this media release has been rounded and, as a result, the figures shown as totals in this media release may vary slightly from the exact arithmetic aggregation of the figures that precede them.

In this media release, we utilise certain alternative performance measures, including but not limited to core revenue, EBITDA, adjusted EBITDA, adjusted EBITDA margin, net capex, adjusted net income, free cash flow and net leverage ratio that in each case are not defined in International Financial Reporting Standards ("IFRS"). These measures are presented as we believe that they and similar measures are widely used in the markets in which we operate as a means of evaluating a company's operating performance and financing structure. Our definition of and method of calculating the alternative performance measures stated above may not be comparable to other similarly titled measures of other companies and are not measurements under IFRS or other generally accepted accounting principles, are not measures of financial condition, liquidity or profitability and should not be considered as an alternative to profit from operations for the period or operating cash flows determined in accordance with IFRS, nor should they be considered as substitutes for the information contained in our consolidated financial statements. You are cautioned not to place undue reliance on any alternative performance measures and ratios not defined in IFRS included in this media release.

Alternative performance measures

For additional information about alternative performance measures used by management that are not defined in IFRS, including definitions and reconciliations to measures defined in IFRS, the change in our calculation methodology for constant currency and a definition of like-for-like growth rates, please refer to the link below: https://reports.sig.biz/annual-report-2020/services/glossary.html

Diese Tabelle zeigt die Überleitung vom Unternehmensergebnis zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA.

(In EUR Millionen) Neun Monate bis Neun Monate bis

30. Sept. 2021 30. Sept. 2020

Gewinn der Berichtsperiode 128,4 56,2

Nettofinanzaufwand 21,2 70,3

Steueraufwand 38,0 15,8

Abschreibungen und Amortisationen 226,1 208,7

EBITDA 413,7 351,0

Bereinigungen des EBITDA:

Unrealisierte Gewinne auf (17,1) (9,2)

Derivaten

Ersatz des Anteils am Gewinn von 1,7 0,5

Joint Ventures durch Bardividenden

Restruktrurierungskosten, netto 22,6 3,8

Verlust auf Verkauf einer 12,1 -

Tochtergesellschaft

Kosten im Zusammenhang mit 8,2 1,2

Transaktionen und Akquisitionen

Wertanpassungen auf 10,4 -

Lagerbeständen

Gewinn auf bisherigem Anteil an (48,8) -

Joint Ventures Erstattung indirekter Steuern / (5,9) - Abgaben aus früheren Perioden

Andere 4,3 2,0

Bereinigtes EBITDA 401,2 349,3

Diese Tabelle zeigt die Überleitung vom Unternehmensergebnis zum bereinigten Nettoergebnis.

(In EUR Millionen) Neun Neun Monate Monate bis 30. bis 30. Sept. Sept. 2021 2020 Gewinn der Berichtsperiode 128,4 56,2

Nicht cash-wirksame Währungseffekte bei (12,5) 20,2

Darlehen in nicht-funktionaler Währung und realisierte Währungseinflüsse aufgrund von Refinanzierung Amortisation von Transaktionskosten 2,7 2,2 Nettoänderung beim Fair Value von Derivaten - (0,5) Abschreibung und Amortisation von 78,1 94,9 Kaufpreisallokationen aus Onex-Übernahme Nettoeffekt von frühzeitiger Rückzahlung von 3,7 - früheren Darlehen der Joint Ventures Nettoeffekt von frühzeitiger Rückzahlung von - 19,7 Anleihen mit fester Laufzeit Zinsen auf Erstattung indirekter Steuern / (2,2) - Abgaben aus früheren Perioden Bereinigung EBITDA1 (12,5) (1,7) Steuerffekte (15,5) (34,0) Bereinigtes Nettoergebnis 170,2 157,0 1 Die Bereinigung des EBITDA wird in der oberen Tabelle hergeleitet.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=67f2a880bd3c2ec690a43c6a2f5ae7f8 Dateibeschreibung: SIG Q3 2021

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: SIG Combibloc Group AG Laufengasse 18 8212 Neuhausen am Rheinfall Schweiz Telefon: +41 52 674 61 11 Fax: +41 52 674 65 56 E-Mail: info@sig.biz Internet: www.sig.biz

ISIN: CH0435377954 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1243314

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1243314 26.10.2021 CET/CEST

°