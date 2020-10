DGAP-News: Befesa S.A.: Befesa sieht in Q3 2020 Beginn einer moderaten Erholung (deutsch)

Befesa S.A.: Befesa sieht in Q3 2020 Beginn einer moderaten Erholung

PRESSEMITTEILUNG UND INVESTOR NEWS

3. Quartal 2020

Befesa sieht in Q3 2020 Beginn einer moderaten Erholung

* Q3 2020 EBITDA: 29 Mio. EUR, leicht über Markterwartungen; 9M 2020 EBITDA: 85 Mio. EUR

* Anhaltende Erholung von Quartal zu Quartal nach COVID-19 bedingtem EBITDA-Tief von 22 Mio. EUR in Q2 2020; höhere Aluminium- und Zinkpreise

* Q4 Ergebnisse voraussichtlich höher als Q3 Ergebnisse und somit Gesamtjahresergebnis voraussichtlich in der Mitte der Jahresprognose von 100 Mio. EUR bis 135 Mio. EUR

* Bis April 2022 verlängerte Zinkabsicherungsgeschäfte tragen zur noch besser vorhersehbaren Entwicklung der Erträge und des Cash Flows bei

* Weiterhin starke Liquidität von 183 Mio. EUR, einschließlich stabilem Barmittelbestand von 108 Mio. EUR

* Expansion in China schreitet planmäßig voran; Fertigstellung des ersten Werks in der Provinz Jiangsu voraussichtlich in Q1 2021 und des zweiten Werks in der Provinz Henan nach dem Sommer 2021

Luxemburg, 29. Oktober 2020 - Befesa S.A. ("Befesa"), der europäische Marktführer im Bereich Umweltdienstleistungen für die sekundäre Stahl- und Aluminiumindustrie, hat im 3. Quartal 2020 mit einem EBITDA von 29 Mio. EUR den Beginn einer moderaten Erholung gesehen. Dieses Ergebnis liegt leicht über den Erwartungen des Marktes. Obwohl 21% niedriger als im Vorjahreszeitraum bedeutet dies im Vergleich zum Vorquartal eine Verbesserung um 35% und zeigt damit einen klaren Erholungstrend. Im Neunmonatszeitraum 2020 erreichte Befesa ein EBITDA von 85 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 28%, der in erster Linie auf den durch COVID-19-bedingten Druck auf die Metallpreise zurückzuführen ist.

Operative Highlights für das dritte Quartal:

* Q3 Stahlstaubvolumen von 161kt, 6% unter dem Vorjahresvolumen aufgrund von COVID-19-Beschränkungen; Volumen im Bereich Aluminiumsalzschlacken- und SPL um 9% auf 103kt gesunken; Sekundäraluminiumvolumen von 44kt, 14% Steigerung gegenüber dem Vorjahrergebnis, unterstützt durch die Erholung im Automobilsektor und den modernisierten Ofenanlagen im Werk Barcelona

* Robuste Auslastung von etwa 80% in beiden Kerngeschäftsbereichen (Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling)

* Preise für Zink in Q3 durchschnittlich bei EUR1.997/t (-5% gegenüber dem Vorjahr), Preise für Aluminiumlegierungen bei EUR1.312/t (-3% gegenüber dem Vorjahr)

Die Expansion von Befesa in China schritt im dritten Quartal weiter planmäßig voran. Die ersten beiden hochmodernen EAF-Stahlstaub-Recyclinganlagen werden voraussichtlich im Laufe des ersten Quartals 2021 bzw. nach dem Sommer 2021 fertiggestellt.

Die Ergebnisse der ersten neun Monate 2020 deuten an, dass das Gesamtjahresergebnis etwa in der Mitte des unveränderten Prognosebereichs (FY2020 EBITDA: 100 Mio. EUR bis 135 Mio. EUR) liegen wird.

Javier Molina, CEO von Befesa, sagte: "Nach den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der ersten Jahreshälfte haben wir im dritten Quartal den Beginn einer allmählichen weltweiten Erholung gesehen. Die Ergebnisse des dritten Quartals waren besser als die des zweiten Quartals, und ebenso erwarten wir, dass sich dieser Erholungstrend im vierten Quartal fortsetzen wird. Die Metallpreise haben sich erholt und beginnen sich zu stabilisieren und wir machen weiterhin Fortschritte bei unserer Expansion in China. Wir freuen uns darauf, unsere marktführenden Stahlstaub-Recycling-Dienstleistungen ab 2021 auf dem chinesischen Markt anzubieten und damit die Bemühungen der Regierung zum Schutz der Umwelt zu unterstützen."

Kennzahlen

in Mio. EUR 9M 9M Verände- Q3 Q3 Verände- 2019 2020 rung 2019 2020 rung Umsatz 496,6 446,4 -10,1% 147,6 145,2 -1,6% EBITDA 117,1 84,5 -27,8% 37,0 29,3 -20,8% Nettogewinn 60,7 31,4 -48,3% 18,8 10,8 -42,4% Ergebnis je Aktie 1,78 0,92 -48,3% 0,55 0,32 -42,4% (in EUR) Operativer Cash Flow 47,7 37,8 -20,8% -1,0 26,6 - Nettoverschuldung 438,9 420,3 -4,2% 438,9 420,3 -4,2% Verschuldungsgrad 2,7x 3,3x 2,7x 3,3x Webcast Befesa führt am 29. Oktober um 9:00 Uhr MEZ einen Webcast (in englischer Sprache) zu den Ergebnissen des 3. Quartals 2020 durch. Weitere Details, eine Aufzeichnung und weitere Termine sind auf der folgenden Webseite einsehbar: www.befesa.com

Finanzkalender Der aktualisierte Finanzkalender ist im Bereich Investor Relations / Investor's Agenda auf der Webseite von Befesa verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: www.befesa.com

Über Befesa Befesa ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich rund 1,5 Mio. Tonnen Reststoffe und produziert rund 1,2 Mio. Tonnen neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com

Investor Relations Rafael Pérez E-Mail: irbefesa@befesa.com Telefon: +49 2102 1001 0

Kontakt für Medienanfragen Maximilian Karpf E-Mail: maximilian.karpf@kekstcnc.com Telefon: +44 7970 716 953

