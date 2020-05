creditshelf erreicht First Closing mit 62 Mio. EUR für ersten 'Direct-Lending' Fonds, der mit Unterstützung des Europäischen Investitionsfonds Finanzierungsmittel für den deutschen Mittelstand bereitstellt

creditshelf erreicht First Closing mit 62 Mio. EUR für ersten "Direct-Lending" Fonds, der mit Unterstützung des Europäischen Investitionsfonds Finanzierungsmittel für den deutschen Mittelstand bereitstellt

* creditshelf Plattform erhält 62 Mio. EUR an zusätzlichen Investorenmitteln für zusätzliche Mittelstandsfinanzierung in Deutschland

* Europäischer Investitionsfonds (EIF) ist mit 30 Mio. EUR Ankerinvestor - erstes Investment in einen Kreditfonds über eine deutsche Kreditplattform mit Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

* Fondsstart stärkt die digitale Mittelstandsfinanzierung in Deutschland und ist ein wichtiger Beitrag für die Wachstumsförderung und Liquiditätssicherung für KMU

* Der diversifizierte Kreditfonds zielt darauf ab, im Laufe mehrerer Finanzierungsrunden zusätzliche Investoren anzuziehen, mit einem Zielvolumen von 150 Mio. EUR

Frankfurt am Main, 07. Mai 2020 - Die creditshelf Aktiengesellschaft setzt mit dem creditshelf Loan Fund, getragen durch den EIF und Anlegern aus dem Gesellschafterkreis, ein starkes Signal in Richtung des deutschen Mittelstands. Durch den erfolgreichen Abschluss der ersten Finanzierungsrunde steht dieser Fonds ab sofort zur Verfügung, um den mittelständischen Kunden von creditshelf zusätzliche Finanzierungsmittel bereitzustellen.

Dr. Tim Thabe, CEO und Gründungspartner von creditshelf sieht im erfolgreichen Abschluss der ersten Finanzierungsrunde des Fonds einen wichtigen Meilenstein: "Das ist ein großartiger Erfolg für unser Unternehmen und - noch viel wichtiger - ein starkes Signal an den deutschen Mittelstand. Wir sind stolz, dass der EIF uns als erster deutscher KMU-Kreditplattform sein Vertrauen geschenkt hat. Mittelständische Unternehmen sind das Fundament der deutschen Volkswirtschaft und benötigen in der aktuellen Situation und auch in Zukunft Finanzierungsmittel für Wachstum und Investitionen."

Neben den 30 Mio. EUR vom EIF konnte der Kreditfonds weitere 32 Mio. EUR von Anlegern aus dem Aktionärsumfeld der creditshelf einsammeln. Dies umfasst auch ein bedeutendes Engagement der beiden creditshelf-Gründer, Dr. Tim Thabe und Dr. Daniel Bartsch, die kleinere Teile ihres Aktienpakets durch Umplatzierungen im Gesellschafterkreis in ein Fondsinvestment umwandeln werden und somit ihr starkes Vertrauen in das Anlagekonzept untermauern. Der Fonds wird als weiterer Anleger auf der creditshelf Plattform agieren und, zusätzlich zum bestehenden Investorenpool, den starken Nachfrageanstieg seit Jahresbeginn bedienen. Im ersten Quartal 2020, natürlich von Unsicherheiten aufgrund der Coronavirus Pandemie geprägt, verzeichnete creditshelf einen 60%-igen Anstieg der Kreditanfragen im Vergleich zum Vorjahr auf 500 Mio. EUR.

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF, erklärt: "In Zeiten einer beispiellosen Krise ist es von entscheidender Bedeutung, dass KMU die Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Diversifizierte Kreditfonds bieten kleinen Unternehmen eine Alternative zu klassischen Bankkrediten, einschließlich einer raschen Abwicklung und eines flexiblen Ansatzes. Unsere Zusammenarbeit mit creditshelf - mit Unterstützung des EFSI (Europäischer Fonds für strategische Investitionen) - kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, da wir versuchen, kleine und mittlere Unternehmen in ganz Europa zu unterstützen und ihnen zu helfen, die enormen Herausforderungen der COVID-19-Krise zu bewältigen."

"Mit dem Abschluss der ersten Finanzierungsrunde haben wir einen wichtigen Schritt in Richtung unseres weiteren Unternehmenswachstums gemacht. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten bewährt es sich, einen institutionellen Partner wie den EIF an seiner Seite zu wissen. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserer Plattform einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Digitalisierung in der deutschen Mittelstandsfinanzierung leisten können und unseren Kunden in der aktuellen, herausfordernden Situation ein verlässlicher Partner sein werden", ist sich Dr. Daniel Bartsch, Marktvorstand und Gründungspartner von creditshelf, sicher.

Bei dem Fonds handelt es sich um einen geschlossenen alternativen Investmentfonds mit einem Zielvolumen von bis zu 150 Mio. EUR und einer regulären Laufzeit von 6 Jahren. Der Fonds investiert ausschließlich in über die creditshelf Plattform arrangierte Mittelstandskredite unter Einhaltung klar definierter Anlagekriterien und Diversifikationsrichtlinien. Er unterliegt den hohen regulatorischen Anforderungen der europäischen AIFMD-Richtlinie (Alternative Investment Fund Managers Directive) und wird zeitnah in Deutschland zum Vertrieb an professionelle Anleger zugelassen. Das Investment des EIF ist über die Besicherung durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) Teil der Investitionsoffensive für Europa, dem sogenannten Juncker Plan. Ziel ist es hierbei, Investitionen anzukurbeln, um Arbeitsplätze zu schaffen und das Wachstum zu fördern. Mit creditshelf unterstützt der EIF erstmals eine Online-Kreditplattform, die sich speziell auf den deutschen Markt konzentriert.

creditshelf Aktiengesellschaft Jan Stechele (CPO) Birgit Hass (Leiterin Marketing & Kommunikation) Mainzer Landstraße 33a 60329 Frankfurt Tel.: +49 (69) 348 77 2413 presse@creditshelf.com www.creditshelf.com

Investor Relations:

creditshelf Aktiengesellschaft Fabian Brügmann (CFO) Maximilian Franz (Investor Relations Manager) Mainzer Landstraße 33a 60329 Frankfurt Tel.: +49 69 348 719 113 ir@creditshelf.com www.creditshelf.com

Über creditshelf - www.creditshelf.com

creditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.

