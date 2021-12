DGAP-News: DIE FIRST HYDROGEN KOOPERIERT MIT DER FEV CONSULTING GMBH ZUR ENTWICKLUNG VON WASSERSTOFF-MOBILITÄTSTANKSTELLEN (deutsch)

DIE FIRST HYDROGEN KOOPERIERT MIT DER FEV CONSULTING GMBH ZUR ENTWICKLUNG VON WASSERSTOFF-MOBILITÄTSTANKSTELLEN

Vancouver, B.C., 20. Dezember 2021 - Vancouver, British Columbia - Die Firma First Hydrogen Corp. ("FIRST HYDROGEN" oder die "Gesellschaft") (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FSE: FIT) freut sich, die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der FEV Consulting GmbH ("FEV") ankündigen zu können. Beide Unternehmen werden gemeinsam den Prototyp für eine maßgeschneiderte Wasserstofftankstelle für den Markt der Wasserstoff-Mobilität konzipieren und bauen.

Die First Hydrogen arbeitet mit der FEV, einer in Aachen ansässigen Firma, gemeinsam an der Konzeption und dem Bau eines Prototyps für eine Flüssigwasserstoff-Tankstelle, die den Kunden über die gesamte Nutzungsdauer ihrer First Hydrogen-Fahrzeuge einen besseren Service bietet und damit den Markt für Wasserstoffmobilität insgesamt bedient.

In der Entwicklung der Wasserstofftankstelle sieht die Firma First Hydrogen eine Bereicherung ihrer Automobilstrategie und eine zusätzliche Möglichkeit, ihrem Kundenstamm wasserstoffbezogene Technologie zu verkaufen und damit die Einführung von Wasserstoff als Haupttreibstoff für den leichten bis schweren Wasserstoffmobilitätssektor zu beschleunigen. Laut dem von Next Move Strategy Consulting am 13. Dezember 2021 veröffentlichten Bericht wird der Markt für Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen bis 2030 voraussichtlich 851 Mrd. US-Dollar schwer sein.

Über First Hydrogen Corp. Die First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge und überkritische Kohlendioxidextraktionssysteme spezialisiert hat. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain UK Ltd. und Ballard Power Systems Inc. konzipiert und entwickelt das Unternehmen ein mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenes leichtes Nutzfahrzeug mit einer Reichweite von über 500 km. Daneben bietet die First Hydrogen brennstoffzellenbetriebene Systeme zur überkritischen CO2-Extraktion an, die es den Nutzern ermöglichen, die Systeme auch an abgelegenen Orten zu betreiben, an denen kein Stromnetz verfügbar bzw. die Stromversorgung instabil ist. Dieses bereits entwickelte überkritische CO2-Extraktionssystem ist voll funktionsfähig und kann mit Hilfe des firmeneigenen, voll integrierten Software-Betriebssystems aus der Ferne überwacht und unterstützt werden.

Über die FEV Consulting GmbH FEV Consulting bietet eine einzigartige Kombination aus Kompetenzen im Bereich der Unternehmensberatung und mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Vorproduktions- und Produktionsentwicklung, Produktionsplanung sowie Kostenplanung. Die Projekte der Firma werden von Beratern mit langjähriger Industrie- und Beratungserfahrung geleitet. Damit ist es der FEV im Gegensatz zu anderen Beratungsunternehmen möglich, praxisnahe und umsetzbare Lösungen mit tieferer inhaltlicher Ebene anzubieten. Die FEV hat weltweit Zugang zu mehr als 3.000 Fachexperten von einem der weltweit führenden Anbieter für technische Dienstleistungen. An den Aufträgen der FEV arbeiten interdisziplinäre Projektteams von Weltrang, die dediziert für die individuellen Kundenprojekte zusammengestellt werden.

Nord-Amerika Balraj Mann Europa Nicholas Wrigley, Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender First Hydrogen Geschäftsführer 604-601-2018 Automotive +44 7917-114434 invvestors@firsthydrogen.com Nicholas.Wrigley@firsthydrogen.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Informationen oder Erklärungen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge bzw. Entwicklungen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "geplant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "voraussichtlich", "potenziell" und ähnliche Ausdrücken gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Informationen können u. a. Aussagen über den Betrieb, das Geschäft, die finanzielle Lage, die erwarteten Finanzergebnisse, die Leistung, die Aussichten, die Möglichkeiten, die Prioritäten, die Ziele, die laufenden Ziele, die Meilensteine, die Strategien und die Aussichten von First Hydrogen enthalten und schließen unter anderem Aussagen über zukünftige Entwicklungen und den zukünftigen Betrieb, die Stärken und die Strategien von First Hydrogen ein. Zukunftsgerichtete Informationen werden bereitgestellt, um Angaben über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung in Bezug auf die Zukunft zu machen, und das Publikum wird darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Annahmen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen Faktoren und werden von der Geschäftsleitung herangezogen, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Prognosen oder Vorhersagen zu treffen, einschließlich der Erfahrungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen. Obgleich die Geschäftsführung davon ausgeht, dass diese Annahmen, Analysen und Bewertungen zum Zeitpunkt der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen angemessen sind, können tatsächliche Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Beispiele für Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen, sind unter anderem: der Zeitpunkt und die Unvorhersehbarkeit von behördlichen Maßnahmen, behördliche, gesetzliche, rechtliche oder andere Entwicklungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, begrenzte Marketing- und Vertriebskapazitäten, das frühe Entwicklungsstadium der Branche und der Produktentwicklung, limitierte Produkte, die Abhängigkeit von Dritten, ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Finanzmärkte, die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Verlust von Führungskräften in Schlüsselpositionen, der Kapitalbedarf und die Liquidität, der Zugang zu Kapital, der Zeitpunkt und die Höhe von Kapitalausgaben, die Auswirkungen von Corona, Verschiebungen in der Nachfrage nach den Produkten von First Hydrogen und der Größe des Marktes, die Reform des Patentrechts, Patentstreitigkeiten und geistiges Eigentum, Interessenkonflikte sowie die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von First Hydrogen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich nach diesem Zeitpunkt entsprechend ändern. Das Publikum sollte zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. Die Firma First Hydrogen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

