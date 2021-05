EarthRenew Inc: EarthRenew gibt Unterzeichnung einer Vertriebsvereinbarung mit einem großen kanadischen Einzelhändler für regenerative Agrarprodukte unter der Marke Replenish Nutrients bekannt

EarthRenew gibt Unterzeichnung einer Vertriebsvereinbarung mit einem großen kanadischen Einzelhändler für regenerative Agrarprodukte unter der Marke Replenish Nutrients bekannt

TORONTO, 20. MAI 2021. - EarthRenew Inc. (CSE: ERTH; OTCQB: VVIVF; Frankfurt: WIMN) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Unternehmen, das sich auf regenerative Landwirtschaftslösungen konzentriert, gab bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Replenish Nutrients Ltd. (Replenish) eine Vertriebsvereinbarung mit Parrish & Heimbecker Ltd. (P&H), einem der größten Getreide- und Düngemittelunternehmen des Landes, unterzeichnet hat. Die Vereinbarung ermöglicht es P&H, die regenerativen landwirtschaftlichen Produkte von Replenish über einen Zeitraum von sechs Jahren in seinen 30 Einrichtungen in Alberta, Saskatchewan und Manitoba zu vertreiben, was einen zuverlässigen Kanal für den Transport von gemischten und granulierten Produkten gewährleistet.

Es wird erwartet, dass diese Beziehung zu P&H den Vertrieb der von Replenish's Produktlinie an regenerativen Dünge-/Pflanzenschutzmittel um bis zu 6000 Tonnen erweitert und allein im ersten Jahr einen Mindestwert von 1,95 Mio. Dollar mit einer Bruttomarge von ca. 30 % beisteuert.

P&H ist das größte in Familienbesitz befindliche Mühlenunternehmen in Kanada, dessen Wurzeln in der Agrarindustrie mehr als 110 Jahre zurückreichen. Das Unternehmen ist wachstumsorientiert, diversifiziert und vertikal integriert und verfügt über Betriebe in den Bereichen Getreidehandel, Handling und Merchandising, Dünge-/Pflanzenschutzmittel sowie Mehlmühlen und Futtermittelanlagen. Mit 30 Einzelhandelsstandorten im Westen Kanadas ist P&H gut positioniert, um organische Düngemittel in dicht besiedelten ökologischen Landbauregionen in British Columbia, Alberta, Saskatchewan und Manitoba zu liefern.

Keith Driver, CEO von EarthRenew, erklärt: "Wir freuen uns sehr, die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit P&H bekannt zu geben, nachdem wir gerade Replenish zu 100 % erworben haben. Dies spricht sowohl für die gewisse Nachfrage nach Replenish's regenerativer Produktlinie als auch für die Dynamik, die wir aufgebaut haben, während wir daran arbeiten, unser Geschäft auszubauen." Driver sagte weiter: "Unsere Vertriebsbeziehung mit P&H erhöht unsere Fähigkeit, führende Produkte mehr Kunden und Farmgemeinschaften in Alberta, Saskatchewan und Manitoba anzubieten. Jetzt können wir mehr Farmer in mehr Gebieten bedienen, die die wichtige Aufgabe haben, Lebensmittel anzubauen, um die Nation zu ernähren."

Replenish wird P&H mit seiner regenerativen Produktlinie für Bodengesundheit beliefern, einschließlich Sustain, Super KS und Replenish. Diese Produkte werden alle durch die Nutzung von Replenish's einzigartigen Technologie zur Abgabe von Bodenmikroben hergestellt, die sich auf die Fütterung der Bodenmikroben konzentriert, um die Bodenbedingungen zu verbessern und die Nährstoffaufnahme der Pflanzen zu maximieren. Die Bodengesundheitslösungen von Replenish bieten eine nachhaltige Produktalternative zu synthetischen Düngemitteln mit einem niedrigen Salzindex, der den Boden nicht auslaugt oder das Wachstum hemmt.

Colin Hudson, Vertriebsleiter für Westkanada bei P&H, erklärt: "Wir freuen uns, die Gelegenheit zu haben, Replenish's einzigartige Marke für regenerative Düngemittel an unseren konventionellen und biologischen Kundenstamm zu vertreiben. Wir haben einen beeindruckenden Anstieg der Nachfrage nach Produkten festgestellt, die nicht nur den Pflanzenertrag berücksichtigen, sondern auch zur Bodengesundheit beitragen, und Produkte der Replenish-Linie erfüllen diesen Bedarf problemlos."

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Keith Driver CEO der EarthRenew Tel.: +1 (403) 860-8623 E-Mail: kdriver@earthrenew.ca

Über EarthRenew

EarthRenews Aufgabe ist, ein Landwirtschaftssystem zu unterstützen, das gesunde Böden und die Rentabilität der Erzeuger wieder auf den Tisch bringt. Unter Verwendung der zirkulären wirtschaftlichen Prinzipien des Upcyclings von Abfallprodukten zu hochwertigen agronomischen Produkten bauen wir eine innovative Plattform für Produkte zur Bodengesundheit auf, um EarthRenew als wichtiges Unternehmen im Bereich der regenerativen Landwirtschaft zu etablieren. Wir bemühen uns, ein treibender Teil dieser Bewegung zu sein, indem wir den Erzeugern natürliche Düngemittelalternativen anbieten, die den Boden mit Nährstoffen versorgen, um die Fähigkeit der Erde zu stärken, sich selbst zu erneuern und gleichzeitig gesunde Pflanzen anzubauen. Unsere regenerative Produktlinie steht unter dem Markennamen Replenish Nutrients und richtet sich an konventionelle und biologische Erzeuger, die nach Lösungen suchen, um den Bedürfnissen der Bodengesundheit gerecht zu werden. EarthRenew profitiert von mehreren Einnahmequellen, darunter vor allem der Verkauf von regenerativen Düngemitteln, aber auch sekundäre Einnahmen aus der Stromerzeugung und dem Verkauf von überschüssigem Strom.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

