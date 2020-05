DGAP-News: HAMBORNER REIT AG startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

HAMBORNER REIT AG startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2020

HAMBORNER REIT AG startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2020

- Anstieg der Miet- und Pachterlöse um 3,4 % und Funds from Operations um 8,8 %

- Portfoliovolumen auf 1,64 Mrd. EUR gewachsen; NAV je Aktie bei 11,69 EUR

- Solide Bilanzkennzahlen: REIT-Eigenkapitalquote bei 56,5 % und LTV bei 42,0 %

- Erfolgreiche Vermietungsaktivitäten und weitere Reduzierung der Leerstandsquote auf 1,6 %

- HAMBORNER-Portfolio erweist sich als vergleichsweise robust: Anteil der bislang eingegangenen April-Zahlungen bei rd. 85 % der Gesamtmieten

ERFOLGREICHER JAHRESSTART 2020

Duisburg, 5. Mai 2020 - Die HAMBORNER REIT AG hat an die positive Geschäftsentwicklungen des vergangenen Jahres angeknüpft und das erste Quartal 2020 erwartungsgemäß mit einen erneuten Umsatz- und Ergebniszuwachs abgeschlossen.

Die Erlöse aus Mieten und Pachten beliefen sich auf 21,8 Mio. Euro und lagen damit um 0,7 Mio. Euro bzw. 3,4 % über dem Niveau des Vorjahresquartals. Die Funds from operations (FFO) sind in den ersten drei Monaten um 8,8 % auf 13,3 Mio. Euro gestiegen. Der FFO je Aktie erhöhte sich entsprechend auf 0,17 Euro. Die Leerstandsquote lag im ersten Quartal mit 1,6 % nochmals unter dem bereits niedrigen Niveau des Vorjahresquartals (2,0 %). Die REIT-Eigenkapitalquote betrug zum 31. März 2020 56,5 % und der Loan to Value (LTV) 42,0 %.

Im ersten Quartal sind zwei neu errichtete Büroobjekte in Neu-Isenburg und Bonn in den Besitz der Gesellschaft übergegangen. Das hiermit verbundene Investitionsvolumen beläuft sich auf insgesamt 42,1 Mio. Euro. Die Immobilien werden auf annualisierter Basis mit rd. 2,3 Mio. EUR zu den Mieterlösen beitragen. Unter Berücksichtigung der beiden Zugänge verfügte die Gesellschaft zum 31. März 2020 über ein Portfolio bestehend aus 81 Immobilien mit einem Verkehrswert von rd. 1,64 Mrd. Euro. Der NAV je Aktie lag mit 11,69 Euro um 7,1 % über dem Niveau zum Ende des ersten Quartals 2019 (10,92 Euro).

Die vollständige Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2020 steht unter https://www.hamborner.de/investor-relations/finanzberichte.html zum Download zur Verfügung.

AKTUELLE GESCHÄFTSSITUATION

Nach dem vielversprechenden Start in das Geschäftsjahr 2020 waren die vergangenen Wochen von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Infolge der aktuellen Krisensituation haben rd. 140 Mieter ihre Zahlungen vorläufig reduziert oder ausgesetzt. Zum 30. April 2020 betrug die Summe der offenen Forderungen aus Mietzahlungen (inkl. Nebenkosten und Umsatzsteuer) für den Monat April insgesamt 1,4 Mio. Euro bzw. 15,0 % der Gesamtmieten. Der überwiegende Anteil der nicht geleisteten Zahlungen betrifft Einzelhandelsmieter (12,8 % der Gesamtmieten), die von behördlich veranlassten Geschäftsschließungen betroffen waren bzw. sind. Die Büromieter der HAMBORNER sind im April nahezu vollständig Ihren Zahlungsverpflichtungen nachgekommen. Bezogen auf die Gesamtmieten der Gesellschaft wurden seitens dieser Mietergruppe lediglich 0,7 % der Zahlungen nicht geleistet.

Im derzeitigen Marktumfeld profitiert die HAMBORNER von ihrem diversifizierten Portfolio sowie ihrem hohen Anteil an bonitätsstarken Mietern aus systemrelevanten Bereichen wie bspw. dem Lebensmittel- oder Drogeriehandel. Angesichts dessen, dass im April der wesentliche Teil der vereinbarten Mietzahlungen planmäßig geleistet wurde, hat sich das HAMBORNER-Portfolio auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten bislang als vergleichsweise robust erwiesen.

"Ungeachtet der mit der schrittweisen Lockerung der Corona-Beschränkungen weiterhin verbundenen Unsicherheiten sind wir zuversichtlich, mit den betroffenen Mietern einvernehmliche und interessengerechte Lösungen zu finden. Die Gesellschaft ist sehr gut aufgestellt, hat eine solide Bilanz- und Finanzierungsstruktur und verfügt über eine komfortable Liquiditätsausstattung. Dem weiteren Jahresverlauf blicken wir daher mit vorsichtigem Optimismus entgegen und sind überzeugt, dass die Gesellschaft die aktuellen Herausforderungen bewältigen wird", prognostizieren die HAMBORNER-Vorstände Niclas Karoff und Hans Richard Schmitz.

KENNZAHLENÜBERSICHT ZUM ERSTEN QUARTAL 2020

Q1 2020 Q1 2019 Veränderung Mietund Pachterlöse 21,8 Mio. 21,1 Mio. + 3,4 % EUR EUR Mietentwicklung like-for-like +0,2% -0,1% Betriebsergebnis 7,1 Mio. EUR 7,4 Mio. EUR - 4.8 % Periodenergebnis 3,3 Mio. EUR 3,6 Mio. EUR - 7,8 % Funds from Operations (FFO) 13,3 Mio. 12,2 Mio. + 8,8 % EUR EUR Funds from Operations (FFO) je 0,17 EUR 0,15 EUR + 8,8 % Aktie

31.03.2020 31.03.2019 Veränderung REIT EK-Quote 56,5 % 56,7 % - 0,2 %-Punkte Loan to Value (LTV) 42,0 % 42,0 % 0,0 %-Punkte Net Asset Value (NAV) je Aktie 11,69 EUR 10,92 EUR + 7,1 %

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,6 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten Bürostandorten sowie Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren, Baumärkte und Geschäftshäuser in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre kontinuierliche und nachhaltige Dividendenpolitik sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

