DGAP-News: JDC Group AG: JDC mit Bancassurance-Plattform jetzt auch im Sparkassensegment vertreten (deutsch)

JDC Group AG: JDC mit Bancassurance-Plattform jetzt auch im Sparkassensegment vertreten

- Die JDC Group-Tochter Jung, DMS & Cie. und die s mobile Versicherungsmakler GmbH - ein Unternehmen der Sparkasse Bremen Gruppe - vereinbaren umfassende Kooperation in der Administration und Abwicklung des gesamten Versicherungsgeschäfts.

- Die s mobile Versicherungsmakler GmbH wickelt als ein Unternehmen der Sparkasse Bremen Gruppe den größten Teil des Versicherungsgeschäfts ab und nutzt dabei die integrierten JDC Whitelabel Services inklusive Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm iCRM.

- Mit der jetzigen Vereinbarung ist die JDC Bancassurance-Technologie in allen Bankensektoren - Privat, Sparkasse und Genossenschaft - vertreten.

Die JDC Group-Tochter Jung, DMS & Cie., eine der größten Service- und Technologie-Plattformen für Finanzdienstleister in Europa, und die s mobile Versicherungsmakler GmbH - ein Unternehmen der Sparkasse Bremen Gruppe - haben eine weitreichende Kooperation vereinbart.

JDC wird mit dieser neuen Zusammenarbeit zum Premium-Vertriebspartner der s mobile Versicherungsmakler GmbH und übernimmt mit ihrer administrativen und vertriebsunterstützenden Plattform-Technologie den gesamten Abwicklungs- und Abrechnungsprozess des Versicherungsgeschäfts.

Mit ihren rund 80 Standorten im Stadtgebiet und mehr als 400.000 Privatkunden sowie mehr als 26.000 Firmenkunden setzt die Sparkasse Bremen im Bereich Versicherungen auf ein hybrides Modell aus persönlicher Filialberatung und digitaler Beratung über die s mobile Versicherungsmakler GmbH.

Die s mobile Versicherungsmakler GmbH wird im Kundenkontakt von den digitalen Möglichkeiten der JDC-eigenen WebApp "allesmeins" als Whitelabel-Lösung profitieren und bei der Verwaltung ihres Bestands- und Neugeschäfts in den Bereichen Leben, Kranken und Sach das JDC-eigene Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm iCRM nutzen.

Über die WebApp, integrierte Vergleichsrechner auf den Homepages sowie Schnittstellen zum iCRM stehen der s mobile Versicherungsmakler GmbH zudem die komplette Rechnerwelt für Berater und Endkunden in den Bereichen Leben, Kranken und Sach zur Verfügung.

"Wer sich so intensiv mit den Marktlösungen beschäftigt, weiß, dass die JDC Bancassurance Plattform qualitativ führend und umsetzungsschnell im Markt etabliert ist. Mit der s mobile Versicherungsmakler GmbH als Unternehmen der Sparkasse Bremen Gruppe und Innovationstreiber sind wir auch jetzt im Sparkassenlager diejenigen, die das hybride Modell hier erfolgreich und schnell umsetzen werden", betont JDC Group-Vorstand Stefan Bachmann und ergänzt: "Die Bremer Lösung kann ganz einfach auch auf andere Sparkassen - auch im Mehrfachagentenstatus - gespiegelt werden."

JDC Group-Vorstandschef Dr. Sebastian Grabmaier ergänzt: "Egal ob Makler-, Handelsvertreter-, rein online oder integriertes Filialmodell, wir können für jedes Vertriebsmodell innovative Plattform-Technologien bereitstellen und mit den Partnern administrieren. Dieser Rund-um-Service geht weit über die bisherigen Insurtech-Angebote hinaus und liefert von Front- bis Backend eine umfassende Abwicklungsarchitektur aus einer Hand."

Über die JDC Group AG Die JDC Group AG ( ISIN: DE000A0B9N37 ) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum.

Nähere Informationen zum Unternehmen und den Tochtergesellschaften finden Sie unter www.jdcgroup.de.

