DGAP-News: Neue Abrechnungslösung zur Unterstützung der E-Mobilität: Aareal Bank kooperiert mit Plattformanbieter smartlab (deutsch)

Neue Abrechnungslösung zur Unterstützung der E-Mobilität: Aareal Bank kooperiert mit Plattformanbieter smartlab

Wiesbaden/Aachen, 08. Dezember 2020 - Die Aareal Bank AG hat im Rahmen einer Partnerschaft mit der smartlab Innovationsgesellschaft mbH ein automatisiertes Abrechnungsverfahren entwickelt, das erstmalig im Bereich der Elektromobilität Anwendung findet: Die Lösung Aareal Connected Payments erleichtert das Abrechnungsmanagement komplexer Zahlungsströme zwischen verschiedenen Partnern, sogenannte Multi-Party-Payments, auf einer gemeinsam genutzten Plattform und unterstützt so den Fortschritt der E-Mobilität in Deutschland.

Vereinfachtes Abrechnungsmanagement Die Pilotierung der neuartigen Abrechnungslösung erfolgt zunächst auf der Plattform ladenetz.de, auf der smartlab mehr als 220 Stadtwerke als Anbieter von Ladestationen miteinander vernetzt. Die Plattform macht es möglich, dass Besitzer von E-Autos ihr Fahrzeug deutschlandweit an den Ladesäulen der teilnehmenden Stadtwerke mit nur einer Ladekarte aufladen können. Für den Nutzer ist das komfortabel, da es die Ladevorgänge und ihre Abrechnung vereinfacht. Auch für die Stadtwerke bringt die Plattformlösung einen erheblichen Gewinn: die Verrechnung der Ladevorgänge und der Zahlungen zwischen den unterschiedlichen Stadtwerken werden erheblich vereinfacht. "Durch die Kooperation mit smartlab können wir unser Know-how im IT-basierten, kleinteiligen Massenzahlungsverkehr einbringen und auf ein neues und vielversprechendes Wachstumsfeld anwenden", sagt Lars Ernst, Managing Director der Aareal Bank, und ergänzt: "Auf diese Weise ermöglichen wir den Fortschritt der E-Mobilität in Deutschland."

Effizientere Kundenprozesse Aareal Connected Payments ermöglicht ein automatisiertes Verrechnungsmanagement von Fremdladevorgängen im Ladenetzwerk: Statt jede Transaktion einzeln und bilateral abzuwickeln, konsolidiert die Lösung die Zahlungsströme auf ein Minimum - alle Einzelabrechnungen werden pro Abrechnungszyklus gebündelt und über die Aareal Bank als Zahlungsdienstleister automatisch abgerechnet. Die Stadtwerke erhalten elektronische Einzelrechnungen, die auch steuerliche Besonderheiten berücksichtigen, und damit eine vollumfängliche Transparenz über sämtliche Vorgänge im Zahlungsprozess gewährleisten. Der bis dato enorme Abrechnungsaufwand der Stadtwerke untereinander reduziert sich auf ein Minimum.

"Wir freuen uns, dass wir mit der Aareal Bank eine zukunftsweisende Partnerschaft eingehen können, dank der wir im Ergebnis die Kundenprozesse wesentlich effizienter gestalten. Für den Kunden bleibt ein minimaler Aufwand bei minimalen Kosten und wir haben mehr Raum für unsere Kernkompetenz - die Entwicklung von Dienstleistungen rund um die Elektromobilität für Stadtwerke und Business Partner", sagt smartlab-Geschäftsführer Dr. Mark Steffen Walcher.

Adaption auf andere Plattformmodelle Was im Bereich der E-Mobilität bereits heute möglich ist, plant die Aareal Bank auch auf andere Anwendungsszenarien auszuweiten. Holger Spielberg, Group Technology Officer der Aareal Bank, erklärt: "Mit der Plattformlösung Aareal Connected Payments stoßen wir in ein hochinteressantes neues Geschäftsfeld vor und haben mit smartlab den richtigen Partner an unserer Seite. Perspektivisch lässt sich die Lösung auch auf die Bedürfnisse anderer Plattformmodelle in weiteren Branchen adaptieren. Wir befinden uns am Anfang einer spannenden Entwicklung."

Weitere Informationen zu Aareal Connected Payments und den Produktinnovationen der Aareal Bank AG finden Sie unter: https://thinkfuture.aareal-bank.com/the-future-of-payment

