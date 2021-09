DGAP-News: Partners Group beendet das Fundraising seines vierten Private-Equity-Buyout-Programms mit Gesamtzusagen in Höhe von USD 15 Mrd. (deutsch)

Partners Group beendet das Fundraising seines vierten Private-Equity-Buyout-Programms mit Gesamtzusagen in Höhe von USD 15 Mrd.

21.09.2021

21.09.2021 / 07:00

Baar-Zug, Schweiz; 21. September 2021

* Das Programm verfolgt eine Investitionsstrategie mit Fokus auf transformative Wachstumsthemen und tätigte bereits 17 Investitionen weltweit

* Partners Group wurde in einem kürzlich erschienenen Branchenbericht als der globale Buyout-Manager mit dem besten und konsistentesten Leistungsausweis seit der globalen Finanzkrise ausgezeichnet

* Die von bestehenden Kunden erhaltenen Kapitalzusagen in das Flagship-Programm übersteigen das Gesamtvolumen des Vorgängerprogramms

Partners Group, ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen, hat für sein viertes Private-Equity-Buyout-Programm Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt USD 15 Mrd. erhalten. Diese Zusagen setzen sich aus dem vierten Direktbeteiligungsprogramm der Partners Group in Höhe von USD 6 Mrd. sowie aus weiteren USD 9 Mrd. zusammen, welche über andere Privatmarkt-Programme und massgeschneiderte Mandate zugesagt wurden und im Einklang mit dem Programm investiert werden.

David Layton, CEO und Head Private Equity, kommentiert: 'Der erfolgreiche Abschluss des Fundraisings unseres vierten Buyout-Programms untermauert das globale Interesse von Investoren für unsere transformative Investitionsstrategie und wir sind dankbar für das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen. Als Kapitalanleger sind wir nicht nur bestrebt, langfristige und nachhaltige Renditen für unsere Kunden zu erwirtschaften, sondern auch eine dauerhafte positive Wirkung für alle Stakeholder zu erzielen.'

Das Programm tätigte bereits 17 Investitionen in führende Unternehmen weltweit. Dazu gehören Blue River Petcare, ein US-amerikanischer Betreiber von Tierkliniken für Haustiere, Axia Women's Health, ein Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen für Frauen in den USA, Rovensa, ein Hersteller von Spezialprodukten für die Ernährung, den Schutz und die biologische Schädlingsbekämpfung von Nutzpflanzen mit Sitz in Portugal, Pharmathen, ein europäisches Pharmaunternehmen, das sich auf die Herstellung von Medikamenten mit fortschrittlichen Technologien spezialisiert, und Ecom Express, einer der grössten Anbieter von technologiegestützten End-to-End-Logistiklösungen für die E-Commerce-Branche in Indien.

Der verbleibende Teil des Programms wird weltweit im Auftrag von Kunden mit Fokus auf mittelständische Unternehmen innerhalb von vier Industriezweigen investiert: Goods & Products, Health & Life, Services sowie Technology. Partners Group verfolgt einen thematischen Investitionsansatz, um attraktive transformative Investitionsmöglichkeiten für seine Kunden in diesen Branchen zu identifizieren. Hierfür werden bis zu 60 thematische Ideen verfolgt, die an die übergeordneten Metathemen Digitalisierung & Automatisierung, New Living und Dekarbonisierung gekoppelt sind.

Todd Miller, Managing Director, Private Equity, kommentiert: 'Wir arbeiten daran, transformative Branchentrends zu identifizieren und jene Unternehmen zu finden, die davon profitieren werden. Unser Ziel ist es, den Gewinnern von morgen zu helfen, ihr Potenzial zu realisieren. Um das Wachstum voranzutreiben, setzen wir leistungsstarke Verwaltungsräte durch eine sehr unternehmerisch geprägte Governance zusammen und arbeiten gemeinsam mit den Managementteams an gezielten Wertschöpfungsinitiativen.'

Die Investoren des vierten Buyout-Programms von Partners Group setzen sich aus neuen und bestehenden Kunden zusammen. Darunter befinden sich öffentliche und betriebliche Pensionspläne, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungsfonds und Stiftungen. Zusagen in das Flagship-Programm von bestehenden Kunden übersteigen das Gesamtvolumen des Vorgängerprogramms. Die Gründer, Partner und andere Mitarbeitende von Partners Group sowie dem Unternehmen nahestehende Personen haben sich ebenfalls in erheblichem Umfang am Flagship-Programm beteiligt. Der Gesamtbetrag, den diese Gruppe bisher in verschiedene Anlageprogramme des Unternehmens investiert hat, beläuft sich auf mehr als USD 3 Mrd.

Sarah Brewer, Partner und Co-Head Client Solutions, fügt hinzu: 'Wir legen grossen Wert auf den Aufbau langfristiger Beziehungen zu unseren Kunden, was sich in der Tatsache niederschlägt, dass bestehende Investoren massgeblich in dieses Flagship-Programm investiert haben. Darüber hinaus sind wir stolz auf die starke und langjährige Übereinstimmung der Interessen von Mitarbeitenden und Kunden von Partners Group, die sich in den sehr bedeutenden Kapitalzusagen der Kollegen über viele Jahre und verschiedenste Programme widerspiegelt.'

Das dritte Flagship-Programm von Partners Group hat derzeit eine Netto-IRR-Rendite von 22% und einen Netto-TVPI von 1.95x.[1] Zu den jüngsten Veräusserungen von Partners Group im Auftrag seiner Kunden zählen der Verkauf des führenden US-Unternehmens für digitale Softwaredienstleistungen GlobalLogic an Hitachi für einen Unternehmenswert von USD 9.5 Mrd. sowie der Verkauf von PCI Pharma, einem globalen Anbieter von ausgelagerten pharmazeutischen Dienstleistungen mit Sitz in den USA.

Im Dezember 2020 wurde Partners Group in einem Bericht von Preqin, einem führenden Datenanbieter für private Märkte, als der global diversifizierte Buyout-Fondsmanager mit dem besten und konsistentesten Leistungsausweis ausgezeichnet. Der Bericht basiert auf Preqins Analyse der Fondsperformance der grössten globalen Buyout-Firmen seit der globalen Finanzkrise.[2] Unabhängig davon hat die UN PRI Initiative das Private-Equity-Geschäft von Partners Group in sechs aufeinanderfolgenden Jahren mit der Note A+ für verantwortungsvolle Anlagestrategie und Governance ausgezeichnet.[3]

[1] Das dritte Flagship-Programm von Partners Group aus dem Jahr 2016 wurde 2017 geschlossen. Aggregierter IRR und TVPI zum 30. Juni 2021. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Renditen.

[2] Post-GFC Track Records Could Drive 2021 Allocations: Preqin, 10. Dezember 2020:

www.preqin.com/insights/research/factsheets/post-gfc-track-records-could-drive-2021-allocations

[3] Die Unterzeichner der UN PRI sind verpflichtet, jährlich über ihre Aktivitäten im Bereich des verantwortungsvollen Investierens zu berichten: Reporting & assessment resources | PRI (unpri.org)

Über Partners Group Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen. Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kundschaft weltweit über USD 150 Mrd. in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure. Partners Group hat das Ziel, starke Renditen durch Investitionen in thematische Wachstumstrends zu erwirtschaften und dadurch das Potenzial von Unternehmen und Anlagen zu realisieren. Das Unternehmen ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor und strebt danach, nachhaltige Renditen mit langfristigen und positiven Auswirkungen für alle seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit USD 119 Mrd. verwaltetem Vermögen zum 30. Juni 2021 bietet Partners Group ein innovatives Angebot an massgeschneiderten Kundenlösungen für institutionelle Anleger, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur. Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol: PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com - oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Shareholder Relations Kontakt Philip Sauer Tel: +41 41 784 66 60

Media Relations Kontakt Jenny Blinch Tel: +44 207 575 2571

Sprache: Deutsch Unternehmen: Partners Group Zugerstrasse 57 6341 Baar Schweiz Telefon: +41 41 784 60 00 Fax: + 41 41 784 60 01 E-Mail: partnersgroup@partnersgroup.com Internet: https://www.partnersgroup.com/en/

ISIN: CH0024608827 Valorennummer: 2460882 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1234765

1234765 21.09.2021

