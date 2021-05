DGAP-News: SoftwareONE erwirbt Mehrheitsbeteiligung an SynchroNet, einem führenden AWS-Cloud-Spezialisten für digitale Arbeitsplatzlösungen (deutsch)

SoftwareONE erwirbt Mehrheitsbeteiligung an SynchroNet, einem führenden AWS-Cloud-Spezialisten für digitale Arbeitsplatzlösungen

04.05.2021 / 07:00

Medienmitteilung

SoftwareONE erwirbt Mehrheitsbeteiligung an SynchroNet, einem führenden AWS-Cloud-Spezialisten für digitale Arbeitsplatzlösungen

Stans, Schweiz I 4. Mai 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen, hat heute die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an SynchroNet bekannt gegeben, einem AWS-Cloud-fokussierten Spezialisten für digitale Arbeitsplatzlösungen. Die Akquisition erweitert die Kompetenzen von SoftwareONE im schnell wachsenden Markt der Cloud-basierten Serviceangebote für dezentrales Arbeiten und ergänzt das globale AWS-Services Portfolio des Unternehmens.

SynchroNet (www.synchronet.com) ist ein anerkannter, weltweit führender Anbieter von AWS (Amazon Web Services)-Lösungen für digitale Arbeitsplätze von grossen Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors. Die Angebotspalette umfasst Professional Services, Managed Services und SaaS-Lösungen für Desktop-as-a-Service (DaaS) und virtuelle Desktop-Lösungen wie Amazon WorkSpaces und Amazon AppStream 2.0. Mit fundiertem Fachwissen im AWS-Ökosystem hat das Unternehmen Kunden dabei geholfen, sicheres dezentrales Arbeiten und Kollaborationslösungen für Hunderttausende von internen und externen Mitarbeitern zu ermöglichen. SynchroNet ist seit 2018 ein AWS Advanced Consulting Partner.

Ashley Gaare, Präsidentin von SoftwareONE Nordamerika, sagt: "Wir freuen uns, SynchroNet und sein grossartiges Team bestehend aus Cloud-Technologie- und AWS-Experten in der SoftwareONE-Familie willkommen zu heissen. Mit ihrer etablierten Stellung als Anbieter von digitalen-Arbeitsplatz-Lösungen auf AWS werden sie unsere Kompetenzen diesbezüglich stark erweitern und wir können so den wachsenden Markt für Cloud-basiertes dezentrales Arbeiten noch besser adressieren und die Marktposition von SoftwareONE vor allem in den USA weiter stärken."

Javid Khan, AWS Global Director von SoftwareONE, sagt: "Diese Akquisition ergänzt unser bestehendes AWS-Services-Portfolio mit dem Kernfokus, Kunden dabei zu unterstützen, ihre Anwendungen und geschäftskritischen Arbeitsabläufe auf AWS zu migrieren und zu modernisieren. Indem wir unser Angebot auf Lösungen für den Endnutzer ausweiten, können wir eine umfassende digitale Transformation auf AWS anbieten."

"Die Kombination aus hochattraktiven Marktbedingungen und kultureller Übereinstimmung hat für SoftwareONE und SynchroNet eine einzigartige Chance geschaffen, ihre Kräfte zu bündeln", ergänzt Darin Cook, CEO von SynchroNet. "Indem wir unsere Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz und unsere AWS-Expertise in das bestehende Angebot von SoftwareONE einbringen, können wir unsere gemeinsame Expertise nutzen, um Cloud-first Arbeitsumgebungen anzubieten, die Kundenanforderungen an dezentrales Arbeiten und Daten-Sicherheit auf jedem Gerät erfüllen. Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, ein Teil von SoftwareONE zu werden."

Darin Cook wird weiterhin das Geschäft von SynchroNet und seinen rund 60 Mitarbeitern leiten, nachdem sie sich SoftwareONE und dessen globaler AWS-Praxis angeschlossen haben.

Es wurden keine finanziellen Bedingungen der Transaktion bekannt gegeben.

