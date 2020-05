Sweet Earth: Sweet Earth Holdings erhält nach MJBiz, der größten Cannabis-/Hanf-Konferenz der Welt, Auszeichnungen und bringt neue Produkte auf den Markt

^ DGAP-News: Sweet Earth / Schlagwort(e): Konferenz Sweet Earth: Sweet Earth Holdings erhält nach MJBiz, der größten Cannabis-/Hanf-Konferenz der Welt, Auszeichnungen und bringt neue Produkte auf den Markt

29.05.2020 / 10:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sweet Earth Holdings erhält nach MJBiz, der größten Cannabis-/Hanf-Konferenz der Welt, Auszeichnungen und bringt neue Produkte auf den Markt

VANCOUVER, British Columbia. 27. Mai 2020 - Sweet Earth Holdings Corp. (das "Unternehmen" oder "Sweet Earth") gibt ein Update ihrer wachsenden Produktlinie und gibt die Auszeichnungen bekannt, die das Unternehmen auf der weltgrößten Konferenz der Cannabinoid-Industrie, die MJBiz Conference, erhalten hat. An der Dezember-Konferenz in Las Vegas nahmen die führenden Unternehmen aus der ganzen Welt teil, die sich auf Cannabis und Hanf konzentrieren. Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der sich ausschließlich auf Hanf- und CBD-Produkte für den US-amerikanischen und globalen Markt konzentriert.

Zusammen mit über 1100 Unternehmen, die auf der Konferenz ihre Stände präsentierten, zeigte Sweet Earth seine wichtigsten Produkte, darunter:

GESICHTSPRODUKTE

- Feuchtigkeitscreme

- Lippenbalsam

- Feuchtigkeitsspendender Reiniger

KÖRPERPRODUKTE

- Handdesinfektionsmittel

- Salben

- Ausgleichendes Körperöl

- Bio-Körperpeeling

- Verjüngendes Salzbad

- Einreibung zur Muskelregeneration

Produkte finden Sie auf der Unternrehmens-Website: www.sweetearthcbd.com

Insbesondere erhielt das Unternehmen Auszeichnungen und Anerkennungen für seine gesamte Produktpalette für Männer, darunter Rasiercreme, Gesichtscreme und Muskelregenerationscreme, die sich bei Athleten und Sonntagssportlern als beliebt erwiesen hat. Der Muscle Recovery Rub (Einreibung zur Muskelregeneration) ist ein sanft duftender Rub nach der Arbeit und nach dem Training, der einen doppelten Zweck erfüllt: Er ist eine wirksame Feuchtigkeitscreme und fördert die Muskelentspannung. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich entspannte und ausgeruhte Muskeln nach dem Training1 schneller und stärker erholen.

Link zu Bild 1: Sweet Earth Messestand

Das Unternehmen erhielt nicht nur unter seiner Marke "Sweet Earth" großes Interesse für seine Produkte, sondern auch als Großhändler und White-Label-Anbieter. Im Anschluss an die Show erhielt das Unternehmen die Auszeichnung "Best CBD Products"2 sowie die Anerkennung als zweitbeliebtester Messestand für Produkte auf Hanfbasis in der gesamten Show.

Quelle:

https://greatist.com/fitness/18-scientifically-proven-ways-speed-recovery#protein-before-bed

2 Quelle: https://maryjaneexperience.com/best-of-mjbizcon-2019/

Über Sweet Earth Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt führt. Darüber hinaus hat das Unternehmen Ackerland in Spanien für die Vegetationsperiode 2020 gesichert.

Die Produkte von Sweet Earth kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird.

Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen Hanfsorte gearbeitet. Diese Sorte wurde in ihrem Gewächshaus gezüchtet, was zu einer CBD-reichen Blüte mit hohem Ertrag führte. Sweet Earth freut sich darauf, diese neue Sorte in der Saison 2020 im Freien anzupflanzen.

In einer Pressemitteilung der Seaway Energy Services (TSX.V: SEW) wurde die bedingte Genehmigung der Canadian Securities Exchange ("CSE") für die Durchführung einer Fusion mit Sweet Earth Holdings Corp. (die "Transaktion") Der resultierende Emittent wird an der CSE unter dem Ticker SE gehandelt.

Im Auftrag des Board of Directors

ON BEHALF OF THE BOARD

"Chris Cooper"

Chris Cooper Director

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

29.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sweet Earth 789-999 Burrard Street V6C 2W2 Vancouver Kanada Telefon: +1-604-423-4299 E-Mail: contact@sweetearthcbd.com Internet: https://sweetearthcbd.com/

ISIN: CA87039X1096

WKN: A2P5B3 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Toronto EQS News ID: 1058657

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1058657 29.05.2020

°