Tonkens Agrar AG erzielt im ersten Halbjahr 2021/2022 wie erwartet eine Konzernumsatzsteigerung auf 9,4 Mio. EUR (Vj. 8,2 Mio. EUR) sowie eine Ergebnisverbesserung auf 2,7 Mio. EUR (Vj. 1,3 Mio. EUR)

CORPORATE NEWS

Tonkens Agrar AG erzielt im ersten Halbjahr 2021/2022 wie erwartet eine Konzernumsatzsteigerung auf 9,4 Mio. EUR (Vj. 8,2 Mio. EUR) sowie eine Ergebnisverbesserung auf 2,7 Mio. EUR (Vj. 1,3 Mio. EUR)

- Getreideernte zu über Vorjahresniveau liegenden Preisen verkauft

- Vermarktung geschälter Kartoffeln coronabedingt noch immer verhalten

- Milchpreise aktuell bei knapp 45 ct/kg

- Erhöhten Erlösen stehen Kostensteigerungen auf breiter Ebene gegenüber (vor allem Energie, Diesel, Futter- und Düngermittel)

- Ausblick auf 2021/2022 unverändert: Weitere Kostenentwicklung ungewiss

Sülzetal, den 22. März 2022 - Die Tonkens Agrar AG ( ISIN DE000A1EMHE0 ) hat im ersten Halbjahr 2021/2022 (1. Juli bis 31. Dezember 2021) ihre Konzernumsatzerlöse um rund 14 % auf 9,4 Mio. EUR (Vj. 8,2 Mio. EUR) erhöht. Bei einer Konzerngesamtleistung von 11,4 Mio. EUR (Vj. 9,7 Mio. EUR) wurde trotz Kostensteigerungen auf breiter Ebene ein deutlich auf 2,7 Mio. EUR (Vj. 1,3 Mio. EUR) verbesserter Halbjahresüberschuss erwirtschaftet, entsprechend eines Ergebnisses je Aktie von 1,61 EUR (Vj. 0,78 EUR).

Die gegenüber Vorjahr stärkste Erlöszunahme wurde mit 0,6 Mio. EUR auf 3,3 Mio. EUR (Vj. 2,7 Mio. EUR) im Segment Ackerbau erzielt. Die Getreide- und Rapsernte war bereits nach der Ernte zum Großteil zu gegenüber Vorjahr erhöhten Preisen verkauft. Die stetig steigenden und derzeit international auf neue Rekordwerte kletternden Milchpreise hatten eine Ausweitung des Segmentumsatzes Milchproduktion auf 1,8 Mio. EUR (Vj. 1,6 Mio. EUR) zur Folge. Im ersten Halbjahr 2021/2022 wurde dem Tonkens Konzern durchschnittlich ein Milchpreis von 39,2 ct/kg (Vj. 33,7 ct/kg) ausgezahlt. Im Segment Lagerhaltung und Vermarktung zeigte sich das Absatzgeschäft mit geschälten Kartoffeln noch immer verhalten. Die seit November 2021 grassierende starke vierte Corona-Infektionswelle bremste die zuvor erreichten langsamen Wachstumsraten aus. Hier erwirtschaftete der Tonkens Konzern einen Segmentumsatz von 3,0 Mio. EUR (Vj. 2,8 Mio. EUR). Das Segment Erneuerbare Energien brachte 1,1 Mio. EUR (Vj. 1,0 Mio. EUR).

Neben der Umsatzausweitung trugen die auf 1,9 Mio. EUR (Vj. 1,3 Mio. EUR) erhöhten sonstigen betrieblichen Erträge zur gesteigerten Gesamtleistung bei. Diese Zunahme beruht einerseits auf den aus der Überbrückungshilfe III gewährten Mitteln in Höhe von 762 TEUR. Zudem ergaben sich 0,3 Mio. EUR Gewinn aus dem Verkauf von Anlagevermögen (Verkauf von alten Schleppern, wofür neue geleast wurden).

Dem standen Kostensteigerungen auf breiter Ebene gegenüber. Am kräftigsten legte der Materialaufwand zu (+0,5 Mio. EUR auf 3,8 Mio. EUR), getrieben durch Verteuerungen bei den Betriebsmitteln wie Diesel, Futter- und Pflanzenschutzmitteln, Heizöl und Verpackungsmaterial. Auch der Personalaufwand mehrte sich auf 1,5 Mio. EUR (Vj. 1,4 Mio. EUR), während sich die Abschreibungen mit 1,1 Mio. EUR (Vj. 1,2 Mio. EUR) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 2,0 Mio. EUR (Vj. 2,1 Mio. EUR) leicht rückläufig zeigten.

Das Finanzergebnis konnte von -0,4 Mio. EUR im Vorjahr auf -0,3 Mio. EUR verbessert werden.

Bilanziell hatte der erzielte Halbjahresüberschuss einen Anstieg des Konzerneigenkapitals auf 10,4 Mio. EUR (Vj. 7,7 Mio. EUR) zur Folge. Bei einer zum Stichtag 31. Dezember 2021 leicht auf 36,1 Mio. EUR (Vj. 36,2 Mio. EUR) verringerten Konzernbilanzsumme verbesserte sich die Eigenkapitalquote entsprechend auf 28,7 % (Vj. 21,2 %). Die Verbindlichkeiten wurden auf 25,0 Mio. EUR (Vj. 27,4 Mio. EUR) gesenkt.

Weitere Kostenentwicklung schwer einzuschätzen, Vorstand hält an Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022 fest Im ersten Halbjahr 2021/2022 hat der Tonkens Konzern wie erwartet eine Steigerung des Konzernumsatzes und einen Halbjahresüberschuss erwirtschaftet. Der Vorstand bekräftigt für das Gesamtjahr 2021/2022 die im Geschäftsbericht 2020/2021 geäußerte Prognose, wonach über dem Vorjahresniveau liegende Konzernumsatzerlöse sowie wieder ein positives Konzernergebnis vor Steuern erwartet werden.

Eine Konkretisierung der Prognose ist angesichts der ungewissen Kostenentwicklung und Unwägbarkeiten durch die Ukraine-Krise derzeit noch nicht möglich. Schon vor der Ukraine-Krise war die Landwirtschaftsbranche mit teils existenzbedrohenden Kostensteigerungen konfrontiert, welche nun weiter befeuert werden. Wie stark die Kostenerhöhungen bei Energie, Futter- und Düngemittel sowie Diesel und Benzin am Geschäftsjahresende 2021/2022 durchschlagen werden, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Erlösseitig bleibt abzuwarten, ob die Lockerungen der Corona-Maßnahmen das Kartoffelabsatzgeschäft mit anziehender Nachfrage aus der Gastronomie wieder ankurbeln werden. Die Milchpreise entwickeln sich für den Tonkens Konzern zufriedenstellend, zuletzt wurde ein Preis von knapp 45 ct/kg ausgezahlt. Sämtliche Marktsignale deuten auf weitere Preiszuwächse hin.

Die Spekulationen an den internationalen Rohstoffmärkten als Reaktion auf die Ukraine-Krise und eine gefährdete Ernährungssicherheit der Weltbevölkerung treiben die Rohstoff- und damit auch die Lebensmittelpreise auf ständig neue Höchstwerte. Inwieweit die Erzeuger am Ende tatsächlich von diesen Spekulationen profitieren und welche Verkaufspreise für die diesjährige Ernte erzielt werden können, ist ungewiss.

Der Halbjahresfinanzbericht 2021/2022 steht ab sofort unter http://tonkens-agrar.de/Finanzberichte.html zum Download bereit.

Über die Tonkens Agrar AG: Die Tonkens Agrar AG und ihre Tochtergesellschaften sind mit mehreren Betrieben im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion tätig. Die Geschäftstätigkeit unterteilt sich dabei in die Bereiche Ackerbau / Milchproduktion / Lagerung, Vermarktung und Veredelung / Erneuerbare Energie. Die Tonkens Agrar AG ist in der Herstellung von Agrarprodukten ausschließlich in Deutschland tätig.

Anstehende Termine in 2022: Juni Aktionärsbrief Oktober Berichterstattung zum Ernteverlauf November Corporate News zum Konzernabschluss 2021/2022 November Veröffentlichung Jahresabschluss 2021/2022 Dezember Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021/2022

Weitere Informationen: www.tonkens-agrar.de

Kontakt:
Tonkens Agrar AG
Gerrit Tonkens, Vorstand
Welsleber Straße 1, 39171 Sülzetal

Tonkens Agrar AG
Welsleber Straße 1
39171 Sülzetal
Deutschland

ISIN: DE000A1EMHE0

WKN: A1EMHE Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1308551

