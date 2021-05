DGAP-News: UMT AG veröffentlicht vorläufige Jahreszahlen 2020: Umsatz und Ergebnis signifikant verbessert - 2021 starkes Wachstum zu erwarten (deutsch)

UMT AG veröffentlicht vorläufige Jahreszahlen 2020: Umsatz und Ergebnis signifikant verbessert - 2021 starkes Wachstum zu erwarten

München, den 20. Mai 2021

UMT AG veröffentlicht vorläufige Jahreszahlen 2020: Umsatz und Ergebnis signifikant verbessert - 2021 starkes Wachstum zu erwarten

* Umsatz 2020: +103 Prozent auf TEUR 25.775

* Konzernjahresüberschuss 2020: +255 Prozent auf TEUR 3.783

Die UMT United Mobility Technology AG ( ISIN: DE000A2YN702 ) hat heute vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt gegeben. Die Unternehmensgruppe konnte 2020 Umsatz und Gesamtleistung wie prognostiziert im dreistelligen Prozentbereich verbessern und den Gewinn dabei weit überproportional ausbauen.

So konnte die Gesamtleistung der UMT Gruppe in 2020 nach vorläufigen Berechnungen auf TEUR 27.552 (Vorjahr: TEUR 13.592) mehr als verdoppelt werden. Der Umsatz erhöhte sich um +103 Prozent und erreichte TEUR 25.775 (Vorjahr: TEUR 12.718). Umsätze wurden in den Bereichen Lizenzrecht, Softwareentwicklung, Beratung sowie Transaktions- und Provisionsgeschäft erzielt. Das Rohergebnis auf Konzernebene verbesserte sich im Berichtsjahr um +47 Prozent auf TEUR 13.667 (Vorjahr: TEUR 9.318).

Während sich das Konzernergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von TEUR 9.337 gegenüber dem Vorjahr (TEUR 4.896) nahezu verdoppelte, stieg das operative Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) weit überproportional um +381 Prozent auf TEUR 5.212 (Vorjahr: TEUR 1.083).

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) hat sich ebenfalls auf TEUR 5.103 (Vorjahr: TEUR 1.066) annähernd verfünffacht (+379 Prozent). Der Jahresüberschuss der UMT Gruppe stieg dadurch um +255 Prozent auf TEUR 3.783 (Vorjahr: TEUR 1.065).

Die UMT Gruppe geht im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung von weiterhin starkem Wachstum aus. "Im Rahmen unserer Guidance für das laufende Geschäftsjahr wollen wir wie im Vorjahr Umsatz und Ergebnis mindestens verdoppeln", sagt Dr. Albert Wahl, Vorstandsvorsitzender der UMT AG. Im Rahmen ihrer Weiterentwicklung vom Spezialisten für Mobile Payment zu einem wertorientierten und digitalen "TechnologieHaus" für integrierte mobile kommerzielle Anwendungen mit "Buy-and-Build"-Ansatz erwartet die Gesellschaft auch in den nächsten Jahren weitere deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse. "Die Anleger sollen künftig an der positiven Entwicklung der UMT Gruppe teilhaben. Unser erklärtes Ziel ist es, im Rahmen einer nachhaltigen Dividendenpolitik mit einer Verbesserung der Rendite und des Cashflows zukünftig auch eine entsprechende Dividende an unsere Aktionäre zu zahlen", so Dr. Wahl weiter.

Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Konzernzahlen sind vorläufig.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2020 der UMT Gruppe wird nach heutiger Einschätzung Ende Juni 2021 erfolgen.

Termin für die Ordentliche Hauptversammlung der UMT AG ist Dienstag, der 17. August 2021. Vor dem Hintergrund der Covid-19 bedingten Versammlungsverbote hat der Vorstand der UMT entschieden, die diesjährige Hauptversammlung wie auch im Vorjahr als virtuelle Veranstaltung abzuhalten. Die Einberufung der virtuellen Hauptversammlung wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht werden.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG steht als TechnologieHaus für die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Lösungen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Als FinTech-Unternehmen lizensiert UMT eine der größten Mobile Payment-Plattformen in Europa und agiert als zentrale Schnittstelle zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können seit 5 Jahren über 14 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen.

Die über ein Jahrzehnt aufgebaute IT- und Consulting-Expertise im Bereich E-Commerce und Payment (Multi-Currency & Crypto-Money) ist die Basis für wertschaffende Investitionen in Unternehmen mit geringem Digitalisierungsgrad. Im Fokus der Aktivitäten stehen mittelständische Firmen mit zukunftsorientierten und stabilen Geschäftsmodellen. Ziel ist es, über eine aktive Weiterentwicklung insbesondere im Bereich der Digitalisierung und einer zukunftsorientierten "Buy-and-Build"-Strategie zur spezifischen Konsolidierung eines fragmentierten Marktes neue Wachstumspotenziale freizusetzen und somit deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse, bei nachhaltiger Profitabilität und stetigem Cashflow, zu realisieren.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN A2YN70, ISIN DE000A2YN702) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Kontakt:

UMT United Mobility Technology AG Investor Relations Irmi Aigner Brienner Straße 7 80333 München E-Mail: investor.relations@umt.ag Tel.: +49 89 20500-680 Fax: +49 89 20500-555 www.umt.ag

UMT United Mobility Technology AG Brienner Straße 7 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 20 500 680 Fax: +49 (0) 89 20 500 555 E-Mail: info@umt.ag Internet: www.umt.ag

ISIN: DE000A2YN702

WKN: A2YN70 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1198840

