DGAP-News: Urs Grob wird Partner bei Dynamics Group in Zürich (deutsch)

01.11.2021 / 14:58

Medieninformation

Urs Grob wird Partner bei Dynamics Group in Zürich

Zürich, 1. November 2021 - Heute beginnt Urs Grob seine Tätigkeit als neuer Partner der Dynamics Group. Der ehemalige Stabschef im Chairman's Office der Credit Suisse Group und stellvertretende Generalsekretär der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich verstärkt am Standort Zürich die Bereiche Public Affairs, Government Relations sowie Reputations- und Krisenmanagement.

Urs Grob (1969) verfügt über reiche Erfahrung und ein exzellentes Netzwerk in Politik und Wirtschaft. Er berät künftig Persönlichkeiten aus Unternehmen und Organisationen in kommunikativen und strategischen Fragen aus Politik, Medien und Gesellschaft.

Vor seinem Eintritt bei Dynamics Group AG war Urs Grob im Chairman's Office der Credit Suisse Group als Stabschef tätig. Von 2011 - 2019 war er stellvertretender Generalsekretär und Kommunikationsbeauftragter der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich. Zuvor arbeitete er über ein Jahrzehnt in führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz als PR- und Public-Affairs-Berater.

Urs Grob erwarb an der Universität Zürich (UZH) ein Lizenziat in Philosophie, Mittellatein und Politischen Wissenschaften und an der London School of Economics (LSE) einen Executive Master of Public Administration.

Über Dynamics Group Die Dynamics Group ist ein Team von Experten für Kommunikation. Sie bietet umfassende Beratung auf allen Gebieten der Kommunikation, wobei der Fokus auf Corporate Communications, Capital Market Communication, Public Affairs sowie Reputation Management und Crisis Commu-nications liegt.

Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und wird durch 16 Partner geführt. Dank der partner-schaftlichen Struktur vereint Dynamics Group erfahrene Beraterpersönlichkeiten, die komplementäres Wissen, Unternehmergeist und ihr weitverzweigtes Beziehungsnetz in die Gruppe einbringen. Die Dynamics Group verfügt über Standorte in Zürich, Bern, Genf und Lausanne sowie eine Präsenz in Amsterdam.

Für Research und Analysen kann die Gruppe auf ein Team von rund 30 Finanzanalysten und Marktforschern in Indien zurückgreifen.

Kontakt Edwin van der Geest, Senior Partner Phone +41 79 330 55 22 E-Mail vdg@dynamicsgroup.ch

Urs Grob, Partner Phone +41 79 550 48 59 E-Mail ugr@dynamicsgroup.ch

