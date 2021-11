DGAP-News: Vergleichstests zeigen: Sunrise UPC bietet das schnellste Netz (deutsch)

Vergleichstests zeigen: Sunrise UPC bietet das schnellste Netz

Opfikon, 30. November 2021

* Sunrise UPC bietet mit ihrem Netz das schnellste Internet.

* PC Magazin, Opensignal, Rootmetrics, connect: Die führenden Vergleichstests zeichnen die Leistungsfähigkeit des Sunrise UPC Netzes aus, das Glasfaser- und Kabelnetz ebenso wie das in Kombination grösste und schnellste 5G-Mobilfunknetz der Schweiz.

* Sunrise UPC bietet mit seiner Infrastruktur (hybrides Fiber Netz) als einziger Anbieter schweizweit Gigaspeeds für über 90% der Haushalte an.

* Das Sunrise UPC 5G-Netz ist in Kombination das grösste und schnellste 5G-Netz der Schweiz (connect Heft 1/2022) und das mit den meisten Auszeichnungen gekrönte 5G-Netz Europas (Opensignal).

«Dank dem Zusammenschluss profitieren unsere Kundinnen und Kunden von einer einzigartigen Infrastruktur. Mit unserem leistungsfähigen hybriden Fiber Netz erreichen wir über 90% der Schweizer Haushalte. Wir liefern Gigaspeeds über das Glasfaser-, Kabel- und 5G-Netz. Die führenden Benchmarks von PC Magazin, Rootmetrics, Opensignal und connect zeigen klar: Wir bieten die schnellsten und zuverlässigsten Verbindungen der Schweiz und gehören auch international zu den Top-Anbietern», freut sich André Krause, CEO von Sunrise UPC.

connect: In Kombination das grösste und schnellste 5G-Netz der Schweiz

Auch beim diesjährigen connect Mobilfunk-Netztest (Heft 1/2022) wurde das Sunrise UPC Mobilfunknetz als «ÜBERRAGEND» ausgezeichnet. Das Sunrise UPC Netz ist das einzige Mobilfunknetz der Schweiz, das 6-mal in Folge mit dieser höchsten Bewertung ausgezeichnet wurde. Sunrise UPC bietet das schnellste und grösste 5G-Netz der Schweiz, wie die connect Messungen zeigten: «Bei der Kombination aus 5G-Ausbau und 5G-Datenraten ist Sunrise spitze».

Opensignal: Schnellste 5G-Speeds (Durchschnitt) und höchste 5G-Verfügbarkeit

Opensignal, die mit ihren Berichten und Analysen regelmässig das effektive Kundenerlebnis mit den Mobilfunknetzen untersucht, kommt in ihrem «Switzerland 5G Experience Report November 2021» zum Schluss: Sunrise UPC bietet die schnellsten Durchschnittsgeschwindigkeiten mit 5G und die höchste 5G-Verfügbarkeit in der Schweiz. Kein anderer Anbieter bietet mehr oder schnellere 5G-Verbindungen (Durchschnitt) und nur das Sunrise UPC 5G-Netz wurde in allen 7 Opensignal 5G-Kategorien als Sieger ausgezeichnet. Auch für das mobile Gaming oder für Video-Anwendungen gibt es kein besseres 5G-Netz in der Schweiz.

Opensignal untersucht die 5G-Erfahrung der Kundinnen und Kunden aber nicht nur pro Land, sondern fasst diese auch weltweit in den « 5G Global Mobile Network Experience Awards 2021» zusammen. Hier zeigt sich, dass das 5G-Netz von Sunrise UPC auch innerhalb von Europa Massstäbe setzt: Das Sunrise UPC 5G-Netz ist das mit den meisten Auszeichnungen (8 von 9) gekrönte 5G-Netz Europas und damit gleichzeitig eines der weltweit führenden 5G-Netze. Da erstaunt es nicht, dass auch die Analyse von RootMetrics(R) von IHS Markit zum Ergebnis kommt, dass das Sunrise UPC 5G-Netz eine unübertroffene Zuverlässigkeit bietet.

PC Magazin/PCgo: Das schnellste und beste Internet der Schweiz

Der jüngste Breitband-Benchmark 2021 des PC Magazins und von PCgo suchte nach dem besten Gesamt-Nutzererlebnis der Internetnutzenden in der Schweiz. Das Fazit: Sunrise UPC bietet mit dem Glasfaser- und Kabelnetz das schnellste und beste Internet der Schweiz. Das PC Magazin hält im Bericht fest: «Durch diesen Unternehmenszusammenschluss ist ein starker Netzbetreiber entstanden, der mit seinem Mix aus der Breitbandkabel-Infrastruktur von UPC und dem Glasfasernetz von Sunrise hohe Erwartungen weckt. Dieser Favoritenrolle wurde Sunrise UPC als Gesamtsieger Schweiz in unserem Festnetz-Vergleich vollauf gerecht».

Sunrise UPC überzeugt dabei nicht nur mit der Leistungsfähigkeit des Internetzugangs, sondern ebenso mit den bei den Kundinnen und Kunden eingesetzten Geräten, meist ein WLAN-Router mit integriertem Modem. Diese Geräte (meist von Sagemcom und Compal Broadband Networks) sind für das Interneterlebnis der Kundinnen und Kunden zuhause oder im Büro mitentscheidend. Und auch hier lässt Sunrise UPC die Konkurrenz deutlich hinter sich. Alle Einzelheiten finden sich im PC Magazin.

5G-Ausbau: Spitzenposition bewahren, Blockaden beseitigen

Sunrise UPC versorgt bereits über 1000 Städte/Orte mit Highspeed 5G (bis 2 Gbit/s) und über 96% der Bevölkerung mit Basis 5G (bis 1 Gbit/s). Die aktuelle Abdeckungskarte mit Orts- und Adressabfragen sowie die Ortsliste findet sich auf der Sunrise Webseite.

Mit dem Sunrise UPC 5G-Netz gehört die Schweiz weltweit zu den führenden 5G-Ländern. Ein rascher und flächendeckender 5G-Ausbau ist unerlässlich, insbesondere um zunehmende Engpässe im 4G-Netz zu entschärfen. Sunrise UPC setzt alles daran, dass die Schweiz ihre Spitzenposition behalten und die Kundinnen und Kunden weiter die besten mobilen Internetverbindungen nutzen können. Der Ausbau des Mobilfunknetzes wird jedoch immer wieder von einer kleinen aber lautstarken Minderheit blockiert. Dabei gibt es keine Gründe, bewährte Verfahren und die technisch sachgerechte Beurteilung (Korrekturfaktoren) von adaptiven Antennen zu blockieren. Wird dieser Ausbau weiter von Kantonen und Gemeinden blockiert, drohen den Kundinnen und Kunden künftig Einschränkung bei der Nutzung des mobilen Internets.

