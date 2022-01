Die Tesla-Aktie hat gerade gezeigt, warum sie bei 941 Mrd. US-Dollar immer noch unterbewertet ist

Die Tesla-Aktie muss oft als Symbol für überbewertete und gehypte Tech-Aktien hinhalten. Völlig unverständlich! Denn in seinem jüngsten Jahresbericht hat der Elektroautohersteller gezeigt, welche Umsatz- und Gewinnpower in ihm steckt. Wer die Zahlen richtig deuten kann, stellt fest, dass Tesla mit einer Marktkapitalisierung von 941 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. Januar 2022) fair bewertet und vielleicht sogar unterbewertet ist.

Umsatzwachstum, Gewinnwachstum - alles stimmt bei der Tesla-Aktie

Operativ läuft es wunderbar beim Elektroautohersteller. Ich würde nicht gegen die Tesla-Aktie wetten.

Der Umsatz lag im vierten Quartal 2021 unglaubliche 65 % über dem Vorjahresniveau, obwohl Tesla genau wie alle anderen Autohersteller mit Lieferengpässen und Unterauslastung von Fabriken zu kämpfen hat. Diese Wachstumsrate konnten die Texaner nun schon für mehrere Jahre aufrechterhalten. Der Marktanteil an den weltweiten Autoverkäufen schießt exponentiell nach oben.

Eine der wichtigsten Fragen für Investoren der Tesla-Aktie ist, wann sich das exponentielle Wachstum in eine S-Kurve wandelt. Wird Tesla langfristig 5 %, 10 % oder sogar 20 % haben? Für den Moment sieht es so aus, als könnte die ungebremste Expansion noch viele Jahre weitergehen. Denn die heutigen Modelle der Amerikaner sind begehrt und kein Autohersteller weitet seine Produktionskapazität derart aggressiv aus.

Sollte die Nachfrage doch einmal stocken, kann Tesla jederzeit mit Preissenkungen gegensteuern. Denn auch die Gewinnmarge der Tesla-Aktie ist beeindruckend und überragt mittlerweile die meisten anderen Autohersteller.

Noch vor wenigen Jahren war das Unternehmen ein potenzieller Pleitekandidat. Nun druckt die Tesla-Aktie Geld wie am Gigafactory-Fließband!

Trotz 941 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung immer noch Potenzial?

Die stark steigenden Unternehmensgewinne bewirken einen rapiden Rückgang des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) der Tesla-Aktie.

Wurde die Tesla-Aktie vor zwölf Monaten noch zum 661-Fachen des verwässerten Jahresgewinns gehandelt, liegt das Vielfache nun mehr als zwei Drittel niedriger bei 191. Allein durch das Wachstum der Fahrzeugverkäufe, das in den nächsten zwei Jahren bei mindestens 50 % liegen sollte, könnte dieser Wert bis Anfang 2024 auf 48 oder noch tiefer fallen. Damit wäre der Elektroautohersteller schon günstiger bewertet, als viele wachstumsstarke Tech-Aktien es heute sind.

Das enorme Potenzial für die Tesla-Aktie aufgrund von Software, autonomem Fahren und anderen Zukunftsprojekten haben wir hier noch gar nicht berücksichtigt.

Neubewertung der Tesla-Aktie: nur eine Frage der Zeit

Die Voraussetzungen für die oben genannten Wachstumsraten hat der Elektroauto-Hersteller bereits geschaffen.

Die neuen Gigafactorys in Berlin und Austin, die derzeit in die Serienfertigung übergehen, sind für eine Produktion von jeweils 500.000 Fahrzeugen ausgelegt. Den jahrelangen Flaschenhals namens „Batteriezellen” wird Tesla durch seine neuen, eigens entwickelten „4680”-Batteriezellen lösen, die mittlerweile in Fahrzeuge verbaut werden.

Aus meiner Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis dem Aktienmarkt auffällt, dass die Tesla-Aktie eine Neubewertung verdient hat.

Der Artikel Die Tesla-Aktie hat gerade gezeigt, warum sie bei 941 Mrd. US-Dollar immer noch unterbewertet ist ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christoph Gössel besitzt Aktien von Tesla. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool