Die Vola ist im DAX zurück

Nach dem ruhigen Wochenstart im DAX sah man heute wieder mehr Volatilität an den Märkten. Nicht nur beim DAX, sondern auch im Gold und den Währungspaaren. Was waren hier die Hintergründe und Marken, an denen der DAX seinen Handelstag markierte?

Test der Unterstützung und der 13.000er-Region Mit einer schwachen Vorbörse startet der DAX in den Dienstag und begann umgehend Druck auf der Unterseite aufzubauen. Dieser weitete sich bis knapp an die 12.800er-Marke aus, an der bereits am Freitag eine Unterstützung zu verzeichnen war. Sie hielt erneut und brachte den Index bis zum späteren Nachmittag zurück an die Hochs des Vortages. Nach einer kurzen Orientierung gab es weiteres Kaufinteresse. Es reichte bis zur runden Marke von 13.000 Punkten und in der Mittagszeit sogar darüber hinaus. Doch von diesem Momentum blieb am Nachmittag wenig zurück. Als die Wall Street eröffnete und im marktbreiten S&P500 sowie bei der Nasdaq neue Rekordhochs verzeichnete, kam es sehr schnell zu ersten Gewinnmitnahmen. Sie drückten auch den DAX wieder zurück und kosteten den Index die gesamten Tagesgewinne. Zum Handelsende blieb ein Minus von 38 Punkten stehen, welches nachbörslich nicht verkleinert werden konnte. Die Eckdaten des Handelstages sehen Sie in dieser Tabelle: Eröffnung 12.836,87PKT Tageshoch 13.052,84PKT Tagestief 12.807,00PKT Vortageskurs 12.920,66PKT Das Intraday-Chartbild zeigt die ansteigende Volatilität im Handelsverlauf und die Abgaben am Nachmittag deutlich auf: Nach der Tagesspanne von 113 Punkten gestern war dies mit 245 Punkten heute mehr als eine Verdopplung! Welche Aktienwerte standen im Interesse der Anleger? Blick auf die Einzelwerte im DAX Einen klaren Ausreißer gab es in den Tops und Flops heute nicht. Alle Aktienwerte liegen nah beieinander. Hervorzuheben ist dennoch Covestro. Nachdem die Aktien bereits gestern zu den Tagesgewinnern zählte, gab es auch heute wieder Kursaufschläge zu beobachten. Für den Kunststoff-Spezialisten ist eine aktuelle Nachfrageerholung der Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Wie man aus Unternehmenskreisen hörte, sind die aktuellen Aussichten deutlich besser als noch vor einigen Wochen. Das dürfte sich dann auch auf die Zahlen im dritten Quartal positiv auswirken. Im Juli lagen die Umsätze bereits auf dem Vorjahreswert und diese Entwicklung scheit sich im August fortzusetzen. Anleger freut dies. Werte wie Covestro oder Chemiaktien könnten die Profiteure einer weiteren Wirtschaftserholung sein. Mit der Deutschen Telekom, Linde und MTU Aero Engines gab es auch entsprechende Verlierer am Markt. Als Ranking sind die Tops und Flops hier noch einmal sortiert gelistet: Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar? Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart Nach drei Handelstagen mit weniger Volatilität nahm diese heute wieder merklich zu und berührte die obere Begrenzung des Abwärtstrends. Die Unterseite wurde nicht angelaufen, so dass sich im Drei-Monats-Chart hier entsprechend die Entscheidung über einen längeren Trend noch nicht zeigen konnte: Auf die Auflösung dieses Dreiecks warten Anleger weiterhin gespannt. Immerhin sind per Tagesschluss nur wenig Bewegungen in dieser Woche verzeichnet worden. Dazu nahm heute Morgen unser Händler kurz Stellung: Verpassen Sie nicht den Blick auf den nächsten Handelstag in der morgigen Vorbörse und schalten Sie dazu den youtube-Kanal der LS-Exchange ein. 