Die Woche - Dax: Die Rallye scheint nicht zu bremsen

Gelockerte Reisebeschränkungen treiben die Touristikbranche an, Bayer nähert sich einer Einigung im Glyphosat-Streit, VW muss Autokäufer entschädigen, die Lufthansa erhält vorerst keine finanziellen Flügel durch den Staat und an der Wall Street dreht der Dow wieder auf - so haben unsere Börsenkorrespondentinnen Johanna Krämer und Franziska Schimke die Woche erlebt.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0008232125, DE0005773303, DE000TUAG000, DE000BAY0017, DE0007664039