Diese schweizer Aktie steht vor einer Ausbruchbewegung

ABB Ltd. - WKN: 919730 - ISIN: CH0012221716 - Kurs: 27,080 Fr (SIX)

Im denkwürdigen Jahr des Coronavirus bildete sich eine relativ angeordnete inverse KS Formation aus, deren Kopf sich über ein impulsives ebenfalls bullisches V-Muster darstellt. Ein halbes Jahr lang hämmerte der Kurs gegen die Barriere bei 24,186 CHF. Seit Anfang dieses Jahres nun der signifikante Ausbruch über 24,186 direkt an die nächste Barriere bei 27,20 CHF. Seit einigen Wochen rangt die Aktie direkt darunter. Steigt ABB auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 27,20 CHF an, generiert dies chartechnisch ein Kaufsignal mit Projektionszielen mittelfristig bei 29,50 und 32,00 CHF.

Viele Ansagen gehen auf und erweisen sich als richtig. Es gibt aber auch Ansagen, die nicht aufgehen. Gegen solche "Rohrkrepierer" gilt es sich als aktiver Anleger zu wappnen. a) Wenn man besagte Aktie gar nicht handelt, trägt man kein Risiko. Klar. b) Man stellt sein persönliches Risiko über die POSITIONSGRÖßE ein. Über die Size. Je kleiner die Position, desto geringer Ihr Risiko. Natürlich auch Ihr möglicher Gewinn. Profi-Händler sondieren immer erst das mögliche Risiko, dann erst den möglichen Gewinn pro Trade. Frischlinge im Geschäft machen es genau anders herum.

Lesen und verstehen! Hinweis die Positionsgröße betreffend: Weniger ist mehr!Man zieht ein Konto/Depot durch viele kleine Gewinne hoch, nicht durch einen lucky Punch!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)