Diese Top-Dividendenaktie mit über 5 % Dividendenrendite hat gerade ihre Dividende erhöht!

Civitas Social Housing ist für mich auch weiterhin eine Top-Dividendenaktie. Das liegt einerseits an der Dividendenrendite, die derzeit knapp über 5 % liegt. Zumindest, wenn wir die aktuelle Jahresdividende von 5,55 Pence mit einem aktuellen Aktienkurs von 1,10 Pfund Sterling ins Verhältnis setzen.

Aber es hat auch andere Gründe. Civitas Social Housing ist deshalb für mich eine Top-Dividendenaktie, weil das Geschäftsmodell überaus stark und defensiv ist. Sowie zu guter Letzt auch unzyklisch war. Sozialwohnungen sind und bleiben etwas, das konsequent benötigt wird. Mit langfristig orientierten Mietverträgen und der öffentlichen Hand als Mieter ist eine defensive Basis daher gewiss gegeben.

Civitas Social Housing ist jedoch natürlich mehr als eine Top-Dividendenaktie mit knapp über 5 % Dividendenrendite. Riskieren wir daher einen wichtigen Blick auf wesentliche Kennzahlen hinter der Aktie. Möglicherweise vermitteln sie ein besseres Gespür für die derzeitige Bewertungs- und Dividendenlage.

Mehr als Top-Dividendenaktie mit über 5 % Dividendenrendite

Civitas Social Housing besitzt jedenfalls, wie wir mit Blick auf aktuelle Zahlen feststellen können, auch in Zukunft ein sehr defensives Maß. Gemäß aktuellen Zahlen beläuft sich die durchschnittliche Restmietlaufzeit auf 22,6 Jahre. Oder anders ausgedrückt: Die jetzige fundamentale Stärke könnte entsprechend noch auf diesem Stand gesichert sein. Sowie möglicherweise auch die Dividende der Top-Dividendenaktie.

Apropos Dividende: Der britische Real Estate Investment Trust hat gerade frisch die eigene Vierteljahresdividende von 1,35 Pence auf 1,3875 Pence erhöht. Zugegebenermaßen macht es das alles andere als runder. Allerdings entspricht das trotzdem einem Dividendenwachstum von ca. 2,8 %. Ein solides Wachstum für einen derart starken Ausschütter.

Mit Blick auf die letzten Quartalszahlen kam Civitas Social Housing auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von fast 5 Pence. Was wirklich schade ist: Der Real Estate Investment Trust weist leider keine Funds from Operations aus. Nicht einmal absolut, sowie auch nicht auf Basis jeder einzelnen Aktie. Ein Manko, wobei die Erhöhung der Dividende in meinen Augen für ein konsequentes, stabiles Wachstum dieser Kennzahl spricht.

Eine Top-Dividendenaktie könnte Civitas Social Housing womöglich auch noch aufgrund der fundamentalen Bewertung sein. Gemessen an einem Portfolio Net Asset Value je Aktie von 1,19 Pfund Sterling ist die Aktie möglicherweise sogar unterbewertet. Zumindest mit Blick auf den inneren Wert. Für eine Dividendenaktie mit über 5 % Dividendenrendite ein weiteres Attraktivitätsmerkmal.

Es gibt gewisse Aber, aber …

Civitas Social Housing ist daher eine interessante Dividendenaktie. Ob eine Top-Dividendenaktie, das solltest du vielleicht selbst entscheiden. Die fundamentale Bewertung ist jedenfalls preiswert, die Dividendenrendite hoch und womöglich weiterhin wachsend.

Schwieriger ist, dass das Management keine Funds from Operations je Aktie ausweist. Dafür ist das Geschäftsmodell jedoch superdefensiv und zeitlos. Langfristige Mietverträge und die öffentliche Hand als Mieter dürften für Stabilität sorgen. Unternehmensorientiert für mich jedenfalls ein interessanter Mix. Ob für dich auch? Das ist natürlich deine finale Entscheidung.

