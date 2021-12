dpa-AFX Überblick: MERGERS & ACQUISITIONS vom 07.12.2021

Heidelberger Druck übernimmt Ladesäulentechnologie von EnBW

HEIDELBERG - Mit der Übernahme der Ladesäulentechnologie des Energieunternehmens EnBW baut die Heidelberger Druckmaschinen AG ihr Angebot im Bereich Elektromobilität aus. Beide Seiten hätten einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet, teilte das Unternehmen am Dienstag in Heidelberg mit. Über den Kaufpreis wurde einem Sprecher zufolge Stillschweigen vereinbart.

Roche hat Rückkauf der Roche-Aktien von Novartis vollzogen

BASEL - Der Pharmakonzern Roche hat den vor einigen Wochen angekündigten Rückkauf von Roche-Aktien, die im Besitz des Konkurrenten Novartis waren, abgeschlossen. Dafür wendete Roche rund 19 Milliarden Franken auf. Es seien gut 53 Millionen Aktien von Novartis zurückgekauft und der entsprechende Betrag an Novartis überwiesen worden, teilte Roche am Montagabend in Basel mit. Die Aktien sollen vernichtet werden.

