Dr. Hönle: Strahlentechnik macht Corona-Virus den Garaus – Aktie über 20 Prozent im Plus

So direkt hätte man den UV-Technologiespezialisten mit dem Corona-Virus nicht in Verbindung gebracht. Doch eine Nachricht des Unternehmens aus Gräfelfing in Bayern lässt jetzt aufhorchen. Dr. Hönle könnte ein wichtiger Beitrag zum Kampf gegen die Corona-Pandemie gelungen sein.

Abtötungsrate bei 99,99 Prozent In einem Forschungsprojekt ist es dem Spezialisten für industrielle UV-Technologie gelungen, einen Nachweis über die Wirksamkeit von kurzwelliger, energiereicher UVC-Strahlung bei der Inaktivierung von SARS-CoV-2-Viren zu erbringen. Die Versuche wurden am Institut für Medizinische Virologie des Universitäts-klinikums Frankfurt durchgeführt. Die Ergebnisse der Laborversuche zeigen, dass die neuartigen Coronaviren mit speziellen Hönle UV-Geräten binnen Sekunden zuverlässig abgetötet werden. Die im Labor erreichte Abtötungsrate liegt bei 99,99 Prozent (log4). Bei den Labortests kamen verschiedene UV-Technologien zum Einsatz - und egal ob die Entkeimungsgeräte mit UVC-Entladungslampen oder UV-LED ausgestattet waren: Abtötungsrate und Abtötungszeit waren konstant reproduzierbar. Anleger sind begeistert Obwohl sich Dr. Hönle noch nicht dazu geäußert hat, wie sich die Feststellungen auf ddas Geschäft auswirkt, greifen die Anleger zu. Die Aktien des UV-Spezialisten sind am Montag um bis zu 22 Prozent auf 45,55 Euro nach oben geschossen. Sie ließen damit auch die 200-Tage-Linien hinter sich. Von Markus Weingran / dpa-AFX Foto: creativeneko / Shutterstock.com