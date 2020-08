Dr. Hönle: Zukauf lässt Aktie an die Spitze im SDAX klettern

Obwohl die Corona-Pandemie dem UV- Spezialisten in den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres ordentlich zu schaffen machte, blickte der Konzern zuversichtlich in die Zukunft: Dr. Hönle habe eine Basis geschaffen, um nach dem Abklingen der Pandemie weiterzuwachsen, hieß es in der Pressemitteilung vor etwas mehr als einer Woche.

Im Zuge der Pandemie hat Dr. Hönle seine Produktionspalette erweitert: Das Unternehmen bietet spezielle UV-Geräte an, mit denen Corona-Viren abgetötet werden können. In der Krise sei die Nachfrage nach Entkeimungslösungen „extrem gestiegen“, heißt es. Deshalb sieht der Vorstand für Dr. Hönle „als einen der größten UV-Anbieter sehr gute Wachstumsperspektiven in diesem interessanten Life Science Markt“. Darüber hinaus plant die Hönle Gruppe, ihre Marktposition kurz- bis mittelfristig über Akquisitionen auszubauen. Und eine davon treibt die Aktie mit einem Plus von über 8 Prozent an die Spitze im SDax.

Segment Life Science wird verstärkt

Dr. Hönle übernimmt die Sterilsystems GmbH und baut damit die Aktivitäten im Segment Life Science aus. Diese entwickelt UVC-Systeme zur Luft- und Oberflächenentkeimung. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Analyst Malte Schaumann von Warburg Research prognostizierte jüngst, dass der Umsatz in diesem Segment spürbar steigen dürfte. Die Wachstumsaussichten für die kommenden Geschäftsjahre seien gut.

Von Markus Weingran / dpa-AFX

Foto: Homepage Dr. Hönle