Dürr: Freude nur von kurzer Dauer – neue Abstufung beendet guten Lauf der Aktie vorerst

Noch Gestern konnte das Dürr-Papier mit einem Hoch seit Februar für Freude bei den Anlegern sorgen, doch heute sorgt eine aktuelle Abstufung für ein jähes Ende der Fahrt nach oben.

Die Aktien hatten am Vortag ihr Niveau vor der Corona-Krise wieder eingeholt, indem sie erstmals wieder über 29 Euro stiegen. Heute kam dann aber Warburg Research mit einer gestrichenen Kaufempfehlung, woraufhin die Aktien zuletzt um knapp 2 Prozent auf 27,94 Euro fielen. Im Tagestief waren sie sogar deutlich tiefer unter die Marke von 28 Euro gesackt.

Analyst Christian Cohrs begründete die Abstufung der Dürr-Papiere auf „Hold“ am Mittwoch mit der Bewertung. Das weitere Potenzial sei nach gutem Lauf nun begrenzt, so der Experte. Er gab damit den Anlegern eine Steilvorlage zu Gewinnmitnahmen. Fundamental hatte er an dem stark auf die Autoindustrie ausgerichteten Anlagenbauer aber weiter nichts auszusetzen. Die Effizienzmaßnahmen von Dürr liefen rund, lautete sein Urteil.

