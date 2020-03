DZ BANK – Preiskrieg drückt Ölpreis auf 17-Jahrestief – nun stehen die Zeichen auf eine dynamische Erholungsbewegung!

Werbung

Die Lage: Coronavirus-Pandemie sorgt für Nachfrageeinbruch!

Die internationale Staatengemeinschaft zieht im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie alle Register. Angesichts der deutlich steigenden Zahl von Neuinfektionen außerhalb Asiens wurden von der internationalen Staatengemeinschaft weitreichende Maßnahmen zur Bekämpfung der neuartigen Lungenerkrankung in Kraft gesetzt. So sind Flüge im In- und Ausland nur noch in Ausnahmefällen erlaubt, während Ausgangssperren und die Ausweitung von Quarantäneschutz-Zonen in immer mehr Staaten für ein deutlich geringeres Verkehrsaufkommen sorgen. Auch wirtschaftlich sind die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie mittlerweile deutlich spürbar. Immer mehr Unternehmen fahren ihre Produktion zum Schutz ihrer Mitarbeiter vor einer möglichen Corona-Infektion deutlich zurück, während die Nachfrage in vielen Schlüsselsektoren wie der Automobilindustrie oder dem Maschinenbau deutlich einbricht. Daher rechnen führende Wirtschaftsinstitute für das laufende Kalenderjahr mit einem deutlichen Einbruch des BIP in vielen Schlüsselregionen wie Europa und den USA. Daher dürfte auch die Ölnachfrage weiter einbrechen, wobei unter anderem Goldman Sachs für 2020 von einem Nachfragerückgang von mindestens 1,1 Millionen Barrel pro Tag ausgeht.

Die Perspektive: Saudi-Arabien und Russland weiten Produktion aus – Coronavirus-Sorgen gehen zurück

Unterdessen liefern sich Saudi-Arabien und Russland nach der Aufkündigung der OPEC+-Allianz einen erbitterten Preiskrieg und fahren ihre Ölproduktion weiter nach oben. Dadurch will man zumindest einen Teil der durch den Ölpreiseinbruch verursachten Einnahmeausfälle durch höhere Absätze kompensieren und gleichzeitig unliebsame Konkurrenz wie die US-Schiefergas-Produzenten aus dem Markt drängen. Saudi-Arabien hat in diesem Zusammenhang angekündigt, seine Ölproduktion von zuletzt mehr als 10 Millionen Barrel ab Anfang April auf mehr als 12 Millionen Barrel pro Tag hochzufahren, während Russland seine Ölförderung ebenfalls um bis zu 500.000 Barrel pro Tag hochfahren will. Angesichts der weiter sinkenden Ölnachfrage im Zuge der Coronavirus-Pandemie zeigten sich die Ölpreise zuletzt deutlicher unter Druck. Allerdings scheint unserer Einschätzung nach mittlerweile ein Großteil der negativen Nachrichten auf dem aktuellen Niveau eskomptiert zu sein. Für diese These spricht die Tatsache, dass unter anderem China und Indien zuletzt das sehr moderate Preisniveau zur Aufstockung ihrer Lagerbestände genutzt haben.

Trading-Taktik: Wechsel auf Long-Seite

Die Ölpreisnotierungen konnten sich nach den deutlichen Abschlägen der vergangenen Wochen und Monate zuletzt etwas stabilisieren. Dabei fällt auf, dass in den vergangenen Handelstagen Rücksetzer im Bereich der Marke von 25 USD mit Käufen beantwortet wurden. Dies deutet auf eine Stabilisierung der Ölpreisnotierungen auf dem zuletzt deutlich ermäßigten Niveau hin, was unseres Erachtens nun ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis für eine dynamische Erholungsbewegung ergibt. Entsprechend bietet es sich an, bestehende Short-Positionen glattzustellen und auf die Long-Seite zu wechseln. Dabei lassen sich Long-Positionen mit einem Stop-Loss im Bereich der Marke von 23,50 USD absichern.

Stand: 25.03.2020

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion