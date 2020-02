E.ON - Neues Mehrjahreshoch

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 10,874 € (XETRA)

Die E.ON-Aktie markierte im Januar 2008 ein Allzeithoch bei 51,36 EUR. Danach folgte ein jahrelanger Absturz, der die Aktie fast 90 % an Wert kostete. Erst im November 2016 markierte der Wert sein Tief bei 5,99 EUR.

Seitdem beherrschen die Bullen wieder die Richtung. Im November 2018 notierte der Versorgerwert im Hoch bei 10,81 EUR. Anschließend konsolidierte er lange in einem symmetrischen Dreieck. Aus diesem brach die Aktie erst in der zweiten Januarwoche 2020 nach oben aus. Seitdem legt sie stark zu und erreichte in der letzten Woche das Hoch aus dem November 2018. Diese Hürde war zunächst noch etwas zu hoch, aber in dieser Woche scheint es zum Ausbruch zu kommen. Der Aktienkurs erreicht heute seinen höchsten Stand seit August 2015.

Wie groß ist das Potenzial?

Etabliert sich die E.ON-Aktie über 10,81 EUR, dann bestünde die Chance auf eine Rallyfortsetzung. In diesem Fall ergäbe sich charttechnische Ziele bei 11,81 EUR und ca. 13,80 EUR. Gelingt der Ausbruch aber nicht, dann könnte es zunächst zu Abgaben in Richtung 10,14-9,95 EUR kommen. Diese Abgaben wären aber als Pullback an das symmetrische Dreieck zu sehen.

