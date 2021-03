E.ON - Wie reagiert die Aktie auf die aktuellen Zahlen?

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 9,152 € (XETRA)

E.ON erzielt im Geschäftsjahr 2020 ein ber. EBIT von 3,8 Mrd. EUR (VJ: 3,2 Mrd. EUR, Analystenprognose: 3,74 EUR), ein ber. EBITDA von 6,7 Mrd. EUR (VJ: 5,6 Mrd. EUR, Analystenprognose: 6,87 Mrd. EUR) und einen Konzernüberschuss in Höhe von 1,6 Mrd. EUR (VJ: 1,5 Mrd. EUR, Analystenprognose: 1,58 EUR). Der Konzern will 2021 das Ergebnis steigern und peilt ein ber. EBIT von 3,8 - 4,0 Mrd. EUR sowie einen ber. Konzernüberschuss von 1,7 - 1,9 Mrd. EUR an. Laut Aussagen des Managements hinterlässt Corona im Geschäftsjahr 2020 keine bleibenden Spuren in den Zahlen.

Quelle: Guidants News

Die E.ON-Aktie fiel am 04. März 2021 auf ein Tief bei 8,27 EUR zurück. Danach startete eine Erholung. Am 09. März 2021 gelang der Ausbruch über den wichtigen Widerstandsbereich um 8,70 EUR. Anschließend konsolidierte die Aktie einige Tage oberhalb dieser Marke. Gestern kam es zu einem kräftigen Aufwärtsschub.

Der Wert durchbrach dabei den Abwärtstrend seit 27. Juli 2020 und näherte sich dem EMA 200 bei aktuell 9,16 EUR deutlich an. Auf die aktuellen Zahlen reagiert die Aktie mit einem leichten Plus von 0,53 %, während der DAX ebenso viel abgibt. Allerdings scheiterte der Wert in den ersten Handelsminuten am Widerstand bei 9,25 EUR.

Weitere Aufwärtsbewegung möglich

Die E.ON-Aktie könnte in den nächsten Tagen weiter anziehen. Ein Anstieg an den Abwärtstrend seit Februar 2020 bei aktuell 9,62 EUR erscheint möglich. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem stabilen Ausbruch über diesen Trend. Dann ergäbe sich Potenzial in Richtung 10,81 EUR. Sollte sich der Abpraller am Widerstand bei 9,25 EUR allerdings bestätigen, müsste mit einem Rücksetzer gen 8,70 EUR gerechnet werden.

Zusätzlich lesenswert:

BASF - Aktie vor korrektivem Kursrutsch

PROCTER & GAMBLE - Wichtige Hürden voraus

NEMETSCHEK - Quartalszahlen als Startschuss für die Trendwende?

E.ON

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)