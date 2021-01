EASA-Chef - Freigabe der Boeing 737 MAX in Europa nächste Woche

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Flugsicherheitsbehörde EASA wird dem nach zwei Abstürzen weltweit gesperrte Boeing-Modell 737 MAX in der kommenden Woche eine Freigabe erteilen.

"Wir werden dem Flugzeug nächste Woche die Erlaubnis geben, an den Himmel zurückzukehren", sagte EASA-Chef Patrick Ky am Dienstag bei einem Pressegespräch mit dem Luftfahrt-Presse-Club. Nach den USA und Brasilien hatte zuletzt auch Kanada das Flugzeug wieder zugelassen. In Zukunft werde die EASA mit der US-Flugsicherheitsbehörde FAA enger zusammenarbeiten bei der Zertifizierung von neuen Flugzeugen. Es sei möglich, dass die Prozedur dadurch am Anfang länger dauern werde.