ECKERT & ZIEGLER - Wo gibt es neue Chancen?

Eckert & Ziegler AG - WKN: 565970 - ISIN: DE0005659700 - Kurs: 69,600 € (XETRA)

Die Aktie von Eckert & Ziegler zeigte sich zuletzt wieder in einer starken Verfassung. Am 18. März 2021 gelang der Ausbruch über das bis dahin gültige Allzeithoch bei 64,95 EUR. Anschließend kletterte der Wert auf ein neues Rekordhoch bei 72,00 EUR. In den letzten Tagen gab es aber leichte Gewinnmitnahmen. Dabei behauptet sich der Wert bisher deutlich über dem letzten Zwischenhoch, also über 64,95 EUR.

Neue Chancen in Kürze?

Die Aktie von Eckert & Ziegler befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierung. Diese kann noch zu Abgaben bis ca. 64,95 EUR führen. Dort sollte der Wert allerdings wieder nach oben drehen und eine weitere Rally starten. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung 78,63 EUR führen. Sollte die Aktie allerdings unter das Aufwärtsgap vom 18. März, also unter 61,00 EUR abfallen, ergäbe sich ein Verkaufssignal. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 51,50 EUR möglich.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)