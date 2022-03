Ein „Finger-Schnipp“ und Warren Buffett besitzt bei Berkshire Hathaway 23,6 % von Occidental Petroleum

Warren Buffett kaufte zuletzt unter anderem bei Occidental Petroleum mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Insgesamt scheint das Orakel von Omaha im aktuellen Marktumfeld fündig zu werden. Schließlich war diese Beteiligung nicht die einzige Investition des Starinvestors.

Aber es gibt erneut bemerkenswerte Wendungen rund um Occidental Petroleum. Offenbar kann Berkshire Hathaway quasi per Finger-Schnipp seine Beteiligung an dem Öl-Unternehmen signifikant erhöhen. Grund dafür ist ein weitsichtiger Deal, den Warren Buffett bei seiner ersten Beteiligung getätigt hat.

Warren Buffett & Occidental Petroleum: Eine gute Option

Die Historie des Deals zwischen Warren Buffett und Occidental Petroleum oder zumindest des ersten Kaufs reicht weiter zurück. Im Jahre 2019 hat das Orakel von Omaha schließlich 10 Mrd. US-Dollar investiert. Aber nicht nur direkt. Nein, sondern teilweise auch über Optionen, die jetzt seinen Anteil signifikant erhöhen könnten.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hält Warren Buffett nämlich Optionen, die ihm das Recht einräumen, für 59,62 US-Dollar je Aktie weitere 83,86 Mio. Anteilsscheine an Occidental Petroleum zu erwerben. Eine Option, die jetzt offensichtlich interessanter wird. Schließlich notierte der Aktienkurs mit zwischenzeitlich über 62 US-Dollar bedeutend über diesem Kursniveau. Würde das Orakel diese Option ziehen, so würde er seinen Besitzanteil auf 236,6 % erhöhen, wie Bloomberg weiter ausführt.

Solche Deals sind typisch für Warren Buffett bei Berkshire Hathaway. Auch bei der Bank of America hat der Starinvestor in der letzten Finanzkrise einen solchen Options-Deal zum Tausch von Vorzugsaktien in Stammaktien als Bestandteil gehabt, was ihm quasi sofort einen Milliardengewinn eingebracht hat. Möglicherweise wiederholt sich hier ein ähnliches Spiel, sollte der Aktienkurs von Occidental Petroleum noch weiter über die Schwelle der Optionsscheine steigen.

Weitsichtiger Starinvestor

Warren Buffett ist bei Occidental Petroleum offensichtlich erneut ein weitsichtiger Starinvestor. Das Orakel von Omaha erkannte einen höheren Wert an dem Unternehmen, ist sich offenbar jedoch nicht sicher gewesen, wann und ob der aufgrund der Ölpreise erreichbar sein würde. Optionen sind dann für den Starinvestor das Mittel gewesen, um sich für viele Eventualitäten vorzubereiten.

Nun zeigt sich: Auch das scheint ein guter Schritt gewesen zu sein. Offenbar nähert sich der Wert je Aktie der Schwelle der Optionsscheine an. Damit hat Warren Buffett weiterhin das Recht, zu einem günstigen Preis an die Aktie von Occidental Petroleum zu kommen. Möglicherweise zieht der Starinvestor diesen Trumpf zu einem späteren Zeitpunkt und kann auch hier direkt einen milliardenschweren Buchgewinn einfahren. Zumindest, wenn der Aktienkurs der Beteiligung aufgrund der hohen Notierungen von Brent und WTI weiter steigen sollte.

