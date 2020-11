ElringKlinger: Aktie setzt beeindruckende Erholungsrally fort – Dreistelliges Kursplus in den letzten drei Monaten

Die Aktie von ElringKlinger setzt ihre Erholungsrally im heutigen Markt auf beeindruckende Weise fort. Mit einem Anstieg von über 13 Prozent baut sie das Plus aus Sicht von drei Monaten auf über 100 Prozent aus. Auf Jahressicht steht ein Plus von 53 Prozent zu Buche. Damit ist der Corona-Crash vergessen und die Aktie greift langsam wieder alte Höhen aus dem Jahr 2018 an.

Der besonders optimistische Experte Christian Glowa von Hauck & Aufhäuser sorgte in einer aktuellen Studie mit seinem Kursziel von 21 Euro für Aufmerksamkeit. Die Papiere seien geradezu verurteilt für eine Neubewertung, so Glowa. Vor allem den Perspektiven der Brennstoffzellentechnologie dürften die Anleger bald mehr Vertrauen schenken. Andere Experten wie Jose Asumendi von JPMorgan mit seinem Kursziel von 4,30 Euro sind jedoch weitaus skeptischer.

