Encavis: Aktie arbeitet sich nach längerer Abwärtsbewegung wieder hoch – Analysehaus Hauck & Aufhäuser sieht gute mittelfristige Perspektive

Die Aktien von Encavis haben sich am Montag mit plus 5,1 Prozent in der Spitzengruppe des Nebenwerteindex SDax gefunden. Die Titel des Betreibers von Solarparks und Windkraftanlagen hatten seit Ende Januar eine scharfe Abwärtsbewegung vollzogen mit einem Kurseinbruch von teils mehr als einem Drittel. In den vergangenen Tagen hatten sie sich dann auf dem tiefen Niveau zwischen rund 17 und etwa 18,50 Euro bereits stabilisiert.

Hauck & Aufhäuser sieht attraktive Perspektive

Analystin Alina Köhler von Hauck & Aufhäuser nahm nun in ihrer am Montag vorliegenden Studie die jüngste Kursschwäche zum Anlass, die Papiere von „Hold“ auf „Buy“ hochzustufen. Sie verwies dabei auch auf die jüngste Investorenveranstaltung, die ihre positive Einschätzung bestätigt habe. Encavis sei qualitativ hochwertig mit guten mittelfristigen Perspektiven.

