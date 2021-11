Encavis begibt Wandelanleihe - Kurs rutscht ab

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis will sich über eine Wandelanleihe frisches Geld für Wachstum beschaffen. Die Emission von nachrangigen Schuldverschreibungen mit zeitlich begrenztem Wandlungsrecht ("Hybrid-Wandelanleihe") in Stammaktien soll bis zu 250 Millionen Euro bringen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Die Wandelanleihe habe kein festes Rückzahlungsdatum und sei bis zum November 2027 in Anteile des Unternehmens wandelbar. Da durch den möglichen Umtausch mittelfristig die Aktienzahl steigen könnte und Gewinne unter mehr Anteilseignern aufgeteilt werden müsste, sank der Kurs in den ersten Handelsminuten um bis zu knapp elf Prozent./zb/jha/