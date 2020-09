Earth Science Analytics AS, ein norwegischer Anbieter von geowissenschaftlicher Software für die Erdölindustrie, hat jetzt eine Serie B-Finanzierung eingeworben. Investoren sind Equinor Ventures, der Corporate Venture Fund von Equinor, einem breit aufgestellten Energieunternehmen und zugleich der führenden Betreibergesellschaft in Norwegen, ferner Wintershall Dea Technology Ventures, die Risikokapital-Tochtergesellschaft von Wintershall Dea, dem in Europa führenden unabhängigen Erdgas- und Erdölunternehmen, sowie die Sumitomo Corporation, eine der größten allgemeinen Handelsgesellschaften der Welt. Die drei neuen Investoren schließen sich Saudi Aramco Energy Ventures, die 2019 erstmalig in das Unternehmen investierten.

Earth Science Analytics steht an der Spitze der Entwicklung der nächsten Generation geowissenschaftlicher Software, die in der Erdölindustrie eingesetzt wird und auf künstlicher Intelligenz sowie auf physikalischen und datengestützten Ansätzen basiert. Das proprietäre Softwarepaket EarthNET von Earth Science Analytics ist eine moderne, cloud-native Anwendung, die eine schnellere, kostengünstigere und genauere Vorhersage von Gesteins- und Flüssigkeitseigenschaften im Untergrund ermöglicht. Dies führt zu größerer Rentabilität und höheren Erfolgsquoten bei der Öl- und Gasexploration, der Lagerstättenerschließung und der Förderung.

Mit den eingeworbenen Mitteln kann Earth Science Analytics seine unübertroffene cloudbasierte Geowissenschaftssoftware weiter entwickeln und seine weltweite Präsenz ausbauen.

Lisa Rebora, Senior Vice President von Equinor Exploration, kommentierte die Transaktion so: “Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitsweise, erleichtert die Analyse und den kreativen Einsatz von Daten, verbessert unsere Zusammenarbeit und verhilft uns zu einem immer besseren Verständnis des Untergrunds. Wir sind stets bestrebt, dazuzulernen und uns zu verbessern, und suchen extern nach jenen Partnern und Innovatoren, die uns dabei unterstützen können, den Wert unserer Daten und das Wissen unserer Mitarbeiter zu vergrößern. Die cloud-nativen Lösungen von Earth Science Analytics werden dazu beitragen, dass mehr Menschen Zugang zu datengesteuerter Spitzentechnologie erhalten und bei steigender Effizienz mehr Möglichkeiten und Werte geschaffen werden.”

Andreas Berger, Managing Director von Wintershall Dea Technology Ventures, kommentierte: “Unsere Branche wird von Unternehmen vorangetrieben, die digitale Technologien in alle Bereiche des Unternehmens und vor allem in ihre Schlüsselprozesse einbeziehen, um einen Mehrwert zu erzielen. Mit den Lösungen von Earth Science Analytics können wir datengestützte Entscheidungen schneller und präziser treffen, was sich unmittelbar auf unser Geschäftsergebnis auswirken wird.”

Kenichi Hotta, GM des Sumitomo Corporation Global Energy Service Department, erklärte in einem Kommentar: “Wir glauben, dass Earth Science Analytics (ESA) die Branche um digitale Kompetenzen bereichert. Zusammen mit ESA trägt Sumitomo kontinuierlich zu den laufenden Initiativen zur digitalen Transformation bei, indem wir die Prozessautomatisierung, die Kostensenkung und die Minimierung der Treibhausgasemissionen unterstützen. Darüber hinaus werden Initiativen wie unsere neuen "grünen" Aktivitäten im Untergrund (einschließlich der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, der Erschließung geothermischer Gebiete und der unterirdischen Energiespeicherung) in hohem Maße von der Nutzung der datengesteuerten und hochmodernen ESA-Technologie profitieren.”

Kjell-Erik Østdahl, Chairman von Earth Science Analytics, sagte: “Wir sind stolz darauf, Equinor Ventures, Wintershall Dea Technology Ventures und die Sumitomo Corporation als neue institutionelle Anleger willkommen zu heißen. Gemeinsam werden wir die Technologie weiterentwickeln, um mit Hilfe von KI einen grundlegenden Wandel in der Auswertung geowissenschaftlicher Daten herbeizuführen.”

Über Equinor Ventures

Equinor Ventures, der Corporate Venture Fund von Equinor, investiert in attraktive und ehrgeizige Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase. Wir sind davon überzeugt, dass die Innovation, Kreativität und Agilität von Start-ups den Wandel in der Energiewirtschaft vorantreiben und den Übergang zu einer CO2-armen Zukunft ermöglichen können.

Über die Wintershall Dea Technology Ventures GmBH

Die Wintershall Dea Technology Ventures GmbH (WDTV) ist der Risikokapital-Arm von Wintershall Dea, dem in Europa führenden unabhängigen Erdgas- und Erdölunternehmen. WDTV ist für die Integration innovativer Konzepte und Technologien in die Kerngeschäfte des Unternehmens verantwortlich. WDTV verfolgt das Ziel, in digitale Lösungen und damit verbundene bahnbrechende Technologien und Geschäftsinnovationen entlang der Wertschöpfungskette unserer Branche zu investieren. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf der Kostensenkung, der verstärkten Rückgewinnung von Kohlenwasserstoffen, der Verringerung der Umweltbelastung oder der Reduzierung der Unsicherheiten von Untergrundmodellen.

Über die Sumitomo Corporation

Die Sumitomo Corporation (SC) ist eine führende globale Handels- und Unternehmens-Investmentgesellschaft der Fortune 500 mit 136 Standorten (Japan: 22, Übersee: 114) in 66 Ländern und Regionen. Die gesamte SC-Gruppe besteht aus mehr als 900 Unternehmen. SC führt Warengeschäfte in allen Branchen über weltweite Netzwerke durch, stellt den beteiligten Kunden verschiedene Finanzierungen zur Verfügung, fungiert als Organisator und Koordinator für verschiedene Projekte und investiert in Unternehmen, um ein größeres Wachstumspotenzial zu erschließen. Zu den Kerngeschäftsbereichen von SC gehören Metallprodukte, Transport- und Bausysteme, Infrastruktur, Medien und Digitales, Wohnen und Immobilien, Bodenschätze, Energie sowie Chemie und Elektronik.

Über Earth Science Analytics AS

Earth Science Analytics AS (ESA) ist ein norwegisches Technologieunternehmen, das webbasierte, cloud-native Software und Lösungen der nächsten Generation für die Geowissenschaften entwickelt. ESA nutzt seine umfassenden Fachkenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Geowissenschaften, Informatik, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zur Entwicklung von Software und Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit den Softwareprodukten erhalten Geowissenschaftler die Möglichkeit, effizienter mit großen Datensätzen zu arbeiten und genauere Ergebnisse bei geringeren Kosten zu erzielen, als dies mit herkömmlichen Methoden möglich ist.

