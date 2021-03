Erich Sixt wechselt im Juni 2021 vom Vorstand in den Aufsichtsrat der Sixt SE - Der Aufsichtsrat bestellt ab diesem Zeitpunkt Alexander und Konstantin Sixt als Nachfolger in der Konzernleitung zu gemeinsamen Vorstandsvorsitzenden und Co-CEOsErich Sixt wechselt im Juni 2021 vom Vorstand in den Aufsichtsrat der Sixt SE - Der Aufsichtsrat bestellt ab diesem Zeitpunkt Alexander und Konstantin Sixt als Nachfolger in der Konzernleitung zu gemeinsamen Vorstandsvorsitzenden und Co-CEOs und setzt damit auf strategische Kontinuität, internationales Wachstum sowie Digitalisierung

Im Alter von 76 Jahren und nach über 50 Jahren an der Spitze des Unternehmens, in denen er SIXT vom lokalen Autovermieter zu einem der weltweit führenden Premium-Mobilitätsanbieter mit über 3,3 Mrd. Euro Umsatz geführt hat, wird CEO Erich Sixt nach der Hauptversammlung am 16. Juni dieses Jahres sein Vorstandsmandat niederlegen, die Konzernleitung an Alexander und Konstantin Sixt übergeben und in den Aufsichtsrat der Sixt SE wechseln, wo er den Vorsitz anstrebt



Die künftigen Co-CEOs und bisherigen Vorstandsmitglieder Alexander und Konstantin Sixt bringen zusammen fast 30 Jahre strategische und operative Erfahrung im SIXT-Konzern mit. Sie haben u.a. mit der Gründung und dem erfolgreichen Exit von DriveNow, dem exponentiellen Anstieg des Umsatzes durch den Ausbau des Geschäftskundenvertriebes und des E-Commerce Geschäftes, dem Börsengang und Verkauf der Sixt Leasing SE, dem Launch der Mobilitätsplattform ONE mit den neuen Produkten SIXT share, SIXT ride und SIXT+ und nicht zuletzt eines erfolgreichen Krisenmanagements im Zuge der weltweiten COVID-19 Pandemie die Erfolgs-, Wachstums- und Transformationsgeschichte des Unternehmens maßgeblich geprägt



Alexander und Konstantin Sixt: „Wir begegnen dieser Aufgabe mit großer Freude und Tatendrang, aber auch mit tiefer Demut, Dankbarkeit und Respekt vor dem Lebenswerk von Erich Sixt wie auch vor der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“



Pullach, 01. März 2021 - Nach der ordentlichen Hauptversammlung der Sixt SE am 16. Juni 2021 wird der langjährige CEO Erich Sixt im Alter von 76 Jahren sein Vorstandsmandat niederlegen und vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der Sixt SE wechseln und dort den Vorsitz übernehmen, sofern der Aufsichtsrat ihn wählt. Alexander und Konstantin Sixt, die bereits seit 2015 dem Vorstand angehören, werden Erich Sixt in der Unternehmensleitung nachfolgen und sind mit Wirkung zum 17. Juni 2021 zu gemeinsamen Vorstandsvorsitzenden und Co-CEOs bestellt. Das hat der Aufsichtsrat der Sixt SE in seiner heutigen Sitzung beschlossen. Die bisherige Ressortverteilung im Vorstand bleibt unberührt.

Vollblutunternehmer, Mobilitätspionier und Global Player

Mehr als 50 Jahre leitete der heute 76-jährige Mobilitätspionier Erich Sixt das Unternehmen und baute es mit seiner Frau Regine Sixt von einer lokalen Münchener Autovermietung, die er 1969 in dritter Generation von seinem Vater übernahm, zunächst zum Marktführer in Deutschland aus. Inzwischen ist SIXT einer der weltweit führenden, innovativsten und profitabelsten Mobilitätsdienstleister mit mehr als 250.000 Fahrzeugen, mehr als 3,3 Mrd. Euro Umsatz (2019) und 8.500 Mitarbeitern im In- und Ausland. Das Unternehmen ist in rund110 Ländern weltweit präsent. Insbesondere in den vergangenen zehn Jahren vor dem Einsetzen der weltweiten COVID-19-Pandemie eilte der Konzern unter seiner Führung von Rekordjahr zu Rekordjahr.

Langjährige Treiber des Erfolges mit Fokus auf Kontinuität und Digitalisierung

Alexander (41) und Konstantin Sixt (38) traten in den Jahren 2009 bzw. 2005 in den Konzern ein und wurden 2015 in den Vorstand berufen. In 2009 trat das Unternehmen in eine exponentielle Wachstumsphase ein, die bis zum Beginn der COVID-19-Pandemie ununterbrochen anhielt: So konnte SIXT seinen Konzernumsatz von 2009 bis 2019 von 1,6 Mrd. Euro auf 3,3 Mrd. Euro verdoppeln, den Gewinn (EBT) von 15,1 Mio. Euro auf 337,4 Mio. Euro mehr als verzwanzigfachen und die Marktkapitalisierung von 0,5 Mrd. Euro auf 3,8 Mrd. Euro verachtfachen.

Alexander Sixt, als Vorstand zuständig für Konzernstrategie/M&A, SIXT TECH, Einkauf und Personal, hatte unter anderem bereits im Jahr 2011 den Grundstein für die neuen Mobilitätsdienste bei SIXT gelegt und gemeinsam mit BMW das Joint Venture DriveNow zu einem profitablen Carsharing-Anbieter in Europa aufgebaut. Bei Verkauf der Beteiligung der Sixt SE an dem Joint Venture unter Federführung von Alexander Sixt lag die Unternehmensbewertung von DriveNow bei insgesamt 420 Mio. Euro. Des Weiteren war Alexander Sixt unter anderem verantwortlich für die Restrukturierung der Sixt Leasing SE im Jahr 2010, den Spin-off im Wege eines Börsengangs im Jahr 2015 sowie den erfolgreichen Verkauf des Anteils von ca. 41,9%, den die Sixt SE nach Börsengang noch an der Sixt Leasing SE hielt, an Santander und Hyundai im Jahr 2020. Zu Beginn der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 übernahm er schließlich die Leitung des Krisen- und Kostenmanagementprogramms „Phoenix" des Konzerns. Hierdurch konnte SIXT Kosteneinsparungen von fast 600 Mio. Euro erzielen und im Jahresergebnis trotz des erheblichen pandemiebedingten Nachfragerückgangs im Bereich Mobility in Europa sogar einen leichten Gewinn vor Steuern (EBT) in Höhe von 7,3 Mio. Euro erwirtschaften.

Konstantin Sixt verantwortet als Vorstand Vertrieb (CSO) seit 2015 den Umsatz von SIXT. Durch den konsequenten und erfolgreichen Ausbau des weltweiten Geschäftskundenvertriebes, durch die Weiterentwicklung des Produktportfolios mit zahlreichen Innovationen sowie durch den intensiven Ausbau der digitalen Vertriebs Kanäle stiegen die Umsatzerlöse des Geschäftsbereichs Mobility seit 2015 um 64% auf 2,49 Mrd. Euro im Jahr 2019 mit einem internationalen Anteil von 61%. Der Anteil der digitalen Reservierungen über Online & Mobile stieg auf 70% in 2019.

Bereits heute treiben Konstantin und Alexander Sixt gemeinsam den Bereich SIXT TECH voran, in dem sämtliche Digitalisierungsinitiativen des Konzerns gebündelt sind. Herzstück von SIXT TECH ist die globale Mobilitätsplattform ONE, in der das Unternehmen 2019 sein komplettes Produktportfolio digitalisiert zusammenführte. Seitdem bietet das Unternehmen über die SIXT App eine globale, integrierte Plattform für Autovermietung, Carsharing sowie Taxi- und Fahrdienste an. Im Sommer 2020 wurde das Angebot durch das Auto Abo Produkt SIXT+ ergänzt, das inzwischen bereits in acht Ländern inklusive der USA ausgerollt wurde. Ende 2019 verzeichnete die neue Plattform ONE rund 2 Mio. Euro Umsatz am Tag.

Friedrich Joussen, Aufsichtsratsvorsitzender der Sixt SE: „Mit der Bestellung von Alexander und Konstantin Sixt als künftige gemeinsame Vorstandsvorsitzende und Co-CEOs der Sixt SE folgt der Aufsichtsrat dem klaren Auftrag, die für die Zukunft des Unternehmens besten Kandidaten für diese verantwortungsvolle Führungsaufgabe zu rekrutieren. Dass sie dafür bestens geeignet und qualifiziert sind, haben Alexander und Konstantin Sixt in den vergangenen Jahren mehr als einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Gemeinsam mit den personellen Veränderungen im Vorstand der vergangenen Wochen ist das Management Board unseres Erachtens damit bestens für die Herausforderungen der Zukunft aufgestellt. Ich habe stets die bedeutendste Aufgabe meines Amts als Aufsichtsratsvorsitzender darin gesehen, die Nachfolge von Erich Sixt zu begleiten. Mit deren Erfüllung werde ich nach Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Bei Erich Sixt möchte ich mich im Namen des gesamten Aufsichtsrats für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Es war uns allen eine große Freude, mit einer solch herausragenden und charismatischen Unternehmerpersönlichkeit zusammenzuarbeiten.“

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der Sixt SE: „Alexander und Konstantin haben in den vergangenen Jahren mit Fleiß, Energie und Leidenschaft sowie beeindruckenden Erfolgen gezeigt, dass sie - auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten - bereit sind, für dieses Unternehmen zu kämpfen und es erfolgreich in die Zukunft zu führen. SIXT hat seinen immensen Wachstums- und Erfolgswillen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder unter Beweis gestellt und sich so zu heutiger Größe und Marktstärke entwickelt. Solch eine Erfolgsgeschichte kann jedoch kein Unternehmer allein schreiben, das ist eine gewaltige, Jahrzehnte währende Teamleistung. In diesem Sinne möchte ich mich bei meiner Frau Regine, bei meinen Kollegen des Vorstands, vor allem aber bei der gesamten SIXT Belegschaft rund um den Globus für die gemeinsame Arbeit der vergangenen Jahre von Herzen bedanken. Sie alle haben SIXT zu dem erfolgreichen Weltkonzern gemacht, der er heute ist! Bei Herrn Joussen möchte ich mich im Namen des gesamten Vorstands für die hervorragende, stets sehr konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir alle sehr schätzen, nachdrücklich bedanken.“

Alexander und Konstantin Sixt, Vorstandsmitglieder der Sixt SE: „Für das uns entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns aufrichtig bedanken. Wir begegnen dieser Aufgabe mit großer Freude und Tatendrang, aber vor allem auch mit tiefer Demut, Dankbarkeit und Respekt vor dem Lebenswerk unseres Vaters Erich und unserer Mutter Regine Sixt wie auch vor der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir möchten insbesondere unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, die uns die letzten fünfzehn Jahre begleitet haben und SIXT zu dem gemacht haben, was es heute ist. Strategische Kontinuität gepaart mit dem für SIXT so typischen Wachstums- und Innovationswillen ist für uns dabei von zentraler Bedeutung. In diesem Sinne werden wir unseren internationalen Expansions- und Digitalisierungskurs konsequent fortsetzen und weiterhin unsere Premiumstrategie verfolgen.“

