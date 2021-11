Eurowings kooperiert mit tschechischer Airline Smartwings

Frankfurt (Reuters) - Der Ferienflieger Eurowings arbeitet für sein Angebot in Prag künftig mit der größten tschechischen Airline Smartwings zusammen.

Dazu sei ein Codeshare-Abkommen zur Vermarktung von Flügen geschlossen worden, teilten die Fluggesellschaften am Montag mit. Eurowings hat am Wochenende den Betrieb in Prag mit zwei dort stationierten Maschinen gestartet und zunächst 14 Reiseziele im Programm. Die ersten gemeinsamen Flüge mit Smartwings sollen in wenigen Wochen abheben.

Die Lufthansa-Tochter werde dank der Kooperation noch mehr Direktverbindungen von der tschechischen Hauptstadt nach ganz Europa anbieten, erklärte Airline-Chef Jens Bischof. Eurowings will bis Sommer 2022 drei Flugzeuge in Prag stationieren, um mehr als 20 Ziele anzusteuern. Der Billigflieger Smartwings betreibt eine Flotte von mehr als 40 Flugzeugen und bietet auch Flüge aus Polen, Frankreich, Deutschland, Ungarn, der Slowakei und von den Kanarischen Inseln an.