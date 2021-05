Evangelist für digitale Transformation und Nachhaltigkeit Vijay Sethi tritt dem Vorstand von Cyble bei

Cyble, ein von Y Combinator unterstütztes Cyber-Intelligence-Unternehmen mit KI-Unterstützung, das Unternehmen mit Darkweb-/Cyberkriminalität-Überwachungs- und Minderungsdiensten unterstützt, gab heute die Aufnahme des herausragenden Technologie- und Nachhaltigkeitsevangelisten Vijay Sethi in seinen Vorstand bekannt. Vijay verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Unternehmen und Start-ups in verschiedenen Bereichen des Managements, der digitalen Transformation und der Nachhaltigkeit.

„Als wichtiges Mitglied unseres Vorstands werden die Erkenntnisse von Vijay dazu beitragen, unsere strategischen Entwicklungsinitiativen zu steuern. Seine Ernennung steht im Einklang mit dem Engagement von Cyble, unsere Ziele zu erreichen, indem nachhaltiges Wachstum sichergestellt, operative Exzellenz aufrechterhalten, eine Innovationskultur etabliert und die Standards für Corporate Governance angehoben werden. Da Cyble seinen Endkunden weiterhin fortschrittliche Bedrohungsinformationen zur Verfügung stellt, freue ich mich darauf, mit Vijay zusammenzuarbeiten, da Cyble weiter wächst und sich über unbekannte Gebiete erstreckt“, sagt Manish Chachada, COO und Mitbegründer von Cyble.

Vijay Sethi ist ein Branchenveteran mit über 30 Jahren Erfahrung und hat als CIO, CHRO und Head CSR bei Hero MotoCorp gearbeitet. Zuvor arbeitete er bei Ranbaxy und Tata Consultancy Services. Als großer Befürworter digitaler Technologien wie Cloud, Mobilität, künstliche Intelligenz, RPA, AR, VR sowie Cybersicherheit und Risikomanagement verfügt er über Erfahrung in Roadmap- und Projektentwicklungsprojekten für die digitale Transformation sowie in großen IT-Projekten, Community-Entwicklungsprogrammen sowie Kampagnen zur Talententwicklung und Mitarbeiterbindung.

Vijay kommentiert die Zusammenarbeit mit Cyble wie folgt: „Ich unterstütze nachdrücklich die wachsende Notwendigkeit, die digitale Welt sicherer zu machen und den Verbrauchern dabei zu helfen, Erkenntnisse über Cybersicherheit und Informationen über Bedrohungen auszutauschen. Das Team von Cyble, seine technologischen Angebote und das Engagement des Unternehmens, Kunden und Benutzer zu schützen, sind beeindruckend. Ich freue mich sehr, als Berater zu Cyble zu kommen und freue mich darauf, mit seinen talentierten und dynamischen Teams zusammenzuarbeiten.“

Vijay wurde im Laufe der Jahre zu den besten IT-Führungskräften Indiens gezählt und hat mehrere renommierte Anerkennungen erhalten, darunter: Viele Male CIO des Jahres, CIO Hall of Fame, Super League CIO, Champion CIO, Global CIO, Global CIO Hall of Fame, Digital Icon of India, Indiens bester IT-Manager, Indiens innovativster CSR-Leader und viele andere. Er ist außerdem Vorsitzender der SAP India User Group (INDUS). Zuvor war er auch Vorsitzender des IT-Komitees der Society of the Indian Automobile Manufacturers (SIAM) und Vorsitzender des CSR-Komitees von SIAM. Im Laufe der Jahre war Vijay auch Mitglied verschiedener Komitees von CII und FICCI.

Beenu Arora, CEO und Gründer von Cyble, sagt: „Ich freue mich sehr, Vijay im Vorstand begrüßen zu dürfen. Er braucht wirklich keine Einführung in die Cybersicherheits-Bruderschaft, und seine Fähigkeiten zur Problemlösung und seine Leidenschaft für die Entwicklung effizienter Lösungen machen ihn am besten geeignet, Cyble auf die nächste Stufe zu bringen. Seine Ernennung war ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, unser erstklassiges Führungsteam zu fördern. Vijays umsetzbarer Rat wird sich als vorteilhaft für die Gestaltung der strategischen Geschäftsentscheidungen von Cyble erweisen.“

Über Cyble:

Cyble ist ein globaler SaaS-Anbieter für Bedrohungsinformationen, der Unternehmen dabei hilft, sich vor Cyberkriminalität und Gefährdung im Darknet zu schützen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt darauf, Unternehmen in Echtzeit Einblick in ihre digitale Risikobilanz zu geben. Cyble wurde von Y Combinator als Teil der Winterkohorte 2021 unterstützt und von Forbes als eines der 20 besten Start-ups für Cybersicherheit im Jahr 2020 ausgezeichnet. Cyble hat seinen Hauptsitz in Alpharetta im US-Staat Georgia und ist mit Niederlassungen in Australien, Singapur und Indien weltweit präsent. Mehr über Cyble erfahren Sie auf www.cyble.io.

